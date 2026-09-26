Veliko slavlje u Solinu: Gospin otok postaje središte obilježavanja dviju velikih hrvatskih obljetnica

Solin će od 3. do 10. listopada biti mjesto višednevne duhovne priprave i svečanog spomen-slavlja kojim će biti obilježene dvije velike obljetnice hrvatske povijesti – 1050. obljetnica smrti kraljice Jelene i 950. obljetnica krunidbe kralja Dmitra Zvonimira. Središnje mjesto proslave bit će Gospin otok u Solinu, prostor duboko povezan s počecima i ukorijenjenošću kršćanske vjere u hrvatskom narodu. Upravo je na ovom mjestu kraljica Jelena podigla crkve i ostavila snažno svjedočanstvo vjere, milosrđa i brige za potrebite, dok je kralj Zvonimir svojim kraljevskim zavjetom naglasio vjernost Bogu i Crkvi, pravednost te zaštitu slabih.

Poziv na obnovu vjere i čuvanje baštine

Ovogodišnje slavlje zamišljeno je prije svega kao poziv na obnovu vjere i zahvalnosti za kršćansku baštinu koja je stoljećima oblikovala život Crkve i hrvatskoga naroda. Splitsko-makarski nadbiskup i metropolit Zdenko Križić posebno je istaknuo kako je riječ o prostoru na kojem je "svjetlo Evanđelja zasjalo našem narodu". Cilj proslave, naglasio je, jest sačuvati dar vjere primljen od predaka i cjelovit ga prenijeti budućim naraštajima.

Program počinje dječjom priredbom "Jelenina baština"

Program započinje u subotu, 3. listopada, u crkvi Svete Obitelji u Solinu dječjom priredbom "Jelenina baština", otvorenjem izložbe učeničkih radova te svetom misom sa zborovima Zlatne harfe.

Misu će predvoditi pastoralni vikar don Edvard Punda. Dan poslije, u nedjelju 4. listopada u 20 sati, bit će održano predavanje za roditelje "Izazovi digitalnog doba", koje će održati prof. Maja Jakšić i prof. dr. Ana Jeličić. Predavanje će biti posvećeno izazovima s kojima se roditelji i obitelji suočavaju u suvremenom digitalnom okruženju. Program se nastavlja u ponedjeljak, 5. listopada, otvorenjem izložbe župne zbirke, nakon čega će biti održana duhovna obnova za mlade. Svetu misu u 19 sati predvodit će don Vedran Torić, vikar za kler, dok će u 20 sati uslijediti euharistijsko klanjanje, nagovor i pjesma.

U programu će sudjelovati don Roko Kaštelan, Albina, fra Marin Karačić i bend Adeo. Poseban dan duhovne priprave za svećenike predviđen je za srijedu, 7. listopada. Program duhovne obnove počet će u 9:30 sati, a istoga dana u 19 sati u crkvi Svete Obitelji generalni vikar mons. Franjo Frankopan Velić slavit će misu zahvalnicu povodom šeste obljetnice Trajnoga euharistijskog klanjanja u Splitu.

Program se seli i u Trogir

U četvrtak, 8. listopada, dio programa bit će održan u Trogiru, gdje će u crkvi sv. Ivana Pavla II. biti obilježen Dan Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije. Svetu misu u 17 sati predvodit će don Vedran Torić, dok će u 18 sati biti svečano otvoreno novo Caritasovo blagovalište.

U 18:30 sati uslijedit će prigodna akademija.

Dan uoči završnog slavlja, u petak 9. listopada u 20 sati, u crkvi Svete Obitelji održat će se svečana glazbena akademija "Na kršćanskim i hrvatskim korijenima". Program je zamišljen kao duhovno-kulturna priprava za završni dan proslave, a kroz glazbu i prigodne sadržaje bit će istaknuti zahvalnost za dar vjere, bogata kršćanska baština Solina te povezanost prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Veliko završno slavlje na Gospinu otoku

Središte cjelokupnog spomen-slavlja bit će u subotu, 10. listopada, na Gospinu otoku. Molitvena priprava počet će u 10 sati, dok će u 11 sati biti slavljeno središnje euharistijsko slavlje koje će predvoditi splitsko-makarski nadbiskup i metropolit mons. Zdenko Križić, u zajedništvu s biskupima Hrvatske biskupske konferencije. Ovogodišnjom proslavom želi se ponovno istaknuti značenje Gospina otoka kao mjesta dubokih kršćanskih korijena hrvatskoga naroda i snažnog svjedočanstva vjere kroz stoljeća.

Upravo je na ovom mjestu sveti Ivan Pavao II. svojedobno poručio:

"Ovdje je vrelo vašega identiteta. Ovdje su vaši duboki kršćanski korijeni."