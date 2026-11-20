U obitelji poznatog splitskog pjevača Siniše Vuce ovih dana vlada posebno veselje. Njegov 30-godišnji sin Vilibald Vuco prvi je put postao otac, a sa suprugom Meriam dobio je djevojčicu. Sretne vijesti stižu svega nekoliko tjedana nakon što je par svoju dugogodišnju vezu okrunio brakom, a njihov život sada je dobio potpuno novo poglavlje.

Vijest o prinovi potvrdio je i IN magazin Nove TV, koji je u petak, 20. studenoga, objavio prilog o Vilibaldovu privatnom i poslovnom životu. O dolasku djevojčice izvijestio je i HypeTV, navodeći da je novopečeni otac na Instagramu podijelio fotografiju iz rodilišta. U razgovoru za IN magazin Vilibald se osvrnuo na obitelj, brak i odgovornost koju donosi roditeljstvo.

„Želim biti osoba koja će biti primjer djetetu”

Govoreći o roditeljstvu, Vilibald je priznao da je riječ o iskustvu čiju je stvarnu snagu teško razumjeti prije nego što ga čovjek osobno doživi. Istaknuo je kako mu je posebno važno vlastitim ponašanjem biti uzor djetetu i pokazati mu vrijednosti koje smatra važnima. „Želim biti osoba koja će biti primjer djetetu”, poručio je u razgovoru za IN magazin, naglasivši važnost odgoja vlastitim primjerom.

Vilibald je progovorio i o odnosu sa suprugom Meriam, ne skrivajući da se, kao i svaki drugi par, povremeno suočavaju s nesuglasicama. Ipak, smatra da su upravo zajedničkim prevladavanjem izazova izgradili kvalitetniji odnos te mnogo naučili jedno o drugome. Za njega su brak i zajednički život prije svega prilika da partneri zajedno rastu i razvijaju se kao osobe.

Romantična prosidba na Hvaru, a zatim vjenčanje u Zagrebu

Ljubavna priča Vilibalda i Meriam već je nekoliko puta privukla pozornost domaće javnosti, osobito nakon njihove romantične prosidbe u travnju ove godine. Vilibald je svoju odabranicu zaprosio u Velom Grablju na Hvaru, mjestu koje za Meriam ima posebno značenje jer njezina majka potječe upravo s tog otoka. Prosidba se dogodila nakon vjerskog obreda, pred najbližima, a Meriam nije očekivala iznenađenje koje joj je partner pripremio.

O tom su događaju Vilibald i Meriam opsežno govorili za Dalmaciju Danas u ekskluzivnom intervjuu, objavljenom 11. travnja. Tada su otkrili i zanimljiv detalj koji je dio javnosti pogrešno povezivao s Hvarom: nisu se upoznali na otoku, nego u Zagrebu, tijekom dočeka Nove 2024. godine. Meriam, koja ima hrvatske i tuniske korijene, odrasla je u Njemačkoj, a kasnije se zbog ljubavi iz Kölna preselila u Zagreb.

Početkom listopada par je sklopio građanski brak u Zagrebu, a Vilibald je na društvenim mrežama podijelio romantične prizore sa suprugom ispred gornjogradske vijećnice. Dalmacija Danas tada je pisala o njihovu vjenčanju, kao i o iščekivanju prve prinove. Prema najavama supružnika, tijekom 2027. godine planiraju i crkveno vjenčanje.

Od Hajduka i nogometnih travnjaka do potpuno drukčije karijere

Vilibald Vuco široj je javnosti poznat kao sin popularnog splitskog glazbenika, ali tijekom godina gradio je i vlastiti profesionalni put. Prije ulaska u poslovni svijet ozbiljno se bavio nogometom, a među klubovima za koje je igrao bili su Hajduk, Hrvatski dragovoljac, Rudeš i španjolski Alavés. Njegovu sportsku karijeru zaustavili su problemi s kukom, zbog kojih je morao odustati od nastavka profesionalnog igranja.

U razgovoru za IN magazin ispričao je kako mu nakon završetka nogometne karijere nije bilo lako pronaći novi životni smjer. Razmišljao je i o trenerskom poslu, no na kraju je odlučio okušati se u prodaji nekretnina, gdje danas radi kao agent. Istaknuo je da su mu disciplina, upornost i radne navike stečene tijekom sportskih godina mnogo pomogle u novom poslu.

Okušao se i u glazbi, nastupajući na Splitskom festivalu, a potom je krenuo i u voditeljske vode. U rujnu ove godine pokrenuo je podcast „Big Deal”, u kojem razgovara s ljudima iz poslovnog svijeta i drugih područja o uspjesima, neuspjesima, ulaganjima i važnim životnim odlukama. Dalmacija Danas već je predstavila taj projekt, a jedan od njegovih gostiju bio je i poznati fotograf i umjetnik Stephan Lupino.

Poznato prezime donosi pozornost, ali obitelj je sada na prvom mjestu

Vilibald je u televizijskom intervjuu govorio i o odrastanju uz poznatog oca te priznao da je ponekad razmišljao o tome kako ga drugi doživljavaju zbog prezimena Vuco. Ipak, naglasio je da nije imao mnogo neugodnih iskustava te da su ga više opterećivale vlastite pretpostavke o tuđim mišljenjima nego stvarne situacije. Danas se, uz poslovne obveze i nove projekte, pred njim nalazi sasvim drukčiji izazov.

Dolazak djevojčice velika je novost i za obitelj Siniše Vuce, koja je bogatija za još jednu članicu. Za Vilibalda i Meriam rođenje prvog djeteta predstavlja nastavak ljubavne priče koju su ove godine obilježili zarukama i vjenčanjem. Sada ih očekuju prvi zajednički mjeseci roditeljstva i život u troje.