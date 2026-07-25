Veliko slavlje u Dugom Ratu: Željka iz Trnbusa pomela konkurenciju, evo tajne pobjedničkog soparnika

Jubilarni 20. Festival poljičkog soparnika u Dugom Ratu okupio je velik broj domaćih i stranih gostiju, brojne natjecatelje te poznata lica iz javnog i političkog života. Parkom u lučici širio se miris svježe pečenog soparnika, a posjetitelji su mogli iz prve ruke vidjeti kako nastaje jedno od najpoznatijih jela poljičke tradicije.

Najviše razloga za slavlje imala je Željka Šarić iz Trnbusa, koja je proglašena pobjednicom večeri. Nakon proglašenja rezultata razgovarali smo s njom, a otkrila nam je koliko ova nagrada znači cijeloj njezinoj obitelji.

"Nema tu filozofije, dobra drva i dobra ruka"

"I prije smo osvajali prvo, drugo i treće mjesto, ali ova pobjeda ima poseban značaj za našu obitelj. Nema tu neke filozofije, dobra drva, dobra ruka i to je to. OPG Šarić smo mi iz Trnbusa, ima nas 11 i svi smo uključeni, od 16 do 60 godina. Ovime se bavimo već 20 godina. Imamo i posao mimo toga, ali za ovo treba dosta truda i odricanja", kazala nam je pobjednica Željka Šarić. Ovogodišnje izdanje festivala okupilo je 20 natjecatelja, koji su soparnike pripremali na šest autohtonih poljičkih komina. Njihov rad, izgled i okus soparnika ocjenjivao je peteročlani stručni žiri.

Pažnju ponovno privukla "kraljica soparnika"

Na fešti smo susreli i popularnu Nensi Očasić, među ljubiteljima tradicionalne kuhinje poznatu kao "kraljica soparnika". "Moja ekipa je brojna, puno je ljudi oko nas. Bitna su nam dobra i suha drva, volja i spretnost kako bi se napravio dobar soparnik. Od ovoga se može živjeti, ali posao je zahtjevan i potrebno je mnogo vremena. Priprema je najvažnija", kazala nam je Nensi.

Naglasila je kako za vrhunski soparnik nema prečaca. Potrebni su kvalitetni sastojci, pravilno pripremljeno tijesto, dobro zagrijan komin, iskustvo i ljubav prema tradiciji.

Na fešti i brojna poznata lica

Među brojnim poznatim gostima na festivalu bio je načelnik Općine Dugi Rat Tonči Bauk, kao i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban.

Bauk nije skrivao zadovoljstvo organizacijom i velikim brojem posjetitelja. "Lijepo je ovo organizirano i danas je veliki dan za Općinu Dugi Rat. Prošlo je 20 godina otkako slavimo ovu manifestaciju, a s nama je velik broj domaćih i stranih gostiju. Dugo smo stvarali ovaj brend, ljudi su prepoznali organizaciju i dolaze sa svih strana", kazao nam je Tonči Bauk. Dodao je kako je jedan od najvažnijih ciljeva manifestacije sačuvati poljičku tradiciju te je prenijeti na mlađe generacije.

Pjesma, druženje i prava dalmatinska atmosfera

Za glazbeni dio večeri bili su zaduženi Ivica Sikirić Ićo i Klapa Pasika, a park u lučici bio je ispunjen pjesmom, druženjem i mirisima tradicionalne poljičke kuhinje. Festival organiziraju Općina Dugi Rat, Turistička zajednica Općine Dugi Rat i Društvo Poljičana Sveti Jure Priko, uz podršku Splitsko-dalmatinske županije i županijske turističke zajednice.

Naša ekipa zabilježila je atmosferu, pripremu soparnika i slavlje pobjednice, a što smo sve snimili pogledajte u nastavku.