Veliko slavlje kod Solina: Karlo je sedmo dijete u obitelji, na krštenje stigao i ministar

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić sudjelovao je danas u Župi Sv. Ivana Krstitelja, Mravince kod Solina na svetoj misi tijekom koje je kršten Karlo, sedmo dijete Tome i Petre Zelić. Sakrament krštenja podijelio je splitsko-makarski nadbiskup mons. Zdenko Križić. Tijekom iste svete mise kršten je i Josip, treće dijete Petra i Mare Drnas.

Ministar Šipić čestitao je roditeljima i njihovim obiteljima, istaknuvši kako su ovakvi trenuci snažna poruka nade, života i povjerenja u budućnost.

„Danas ne slavimo samo dva krštenja, nego slavimo život, obitelj i budućnost. Posebno me raduje biti uz obitelji Zelić i Drnas. Velike obitelji svjedoče snagu zajedništva, požrtvovnosti i ljubavi, a svako novorođeno dijete najveća je vrijednost koju Hrvatska ima“, poručio je ministar Šipić.

Naglasio je kako demografska obnova Hrvatske nije samo pitanje statistike i demografskih pokazatelja, nego prije svega pitanje stvaranja društva u kojem će obitelji osjećati sigurnost i podršku te u kojem će se roditelji lakše odlučivati na djecu i veće obitelji.

„Naša je odgovornost biti uz obitelji ne samo riječima, nego konkretnim mjerama. Zato Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo demografije i useljeništva nastavljaju snažno ulagati u roditeljske potpore, dostupnost vrtića, kvalitetne sadržaje za djecu te druge mjere kojima želimo roditeljima olakšati svakodnevni život. Obitelj mora znati da u svojoj odluci za život nije sama i da iza nje stoje država i zajednica“, istaknuo je ministar.

Posebno je zahvalio Splitsko-makarskoj nadbiskupiji i nadbiskupu Križiću na trajnoj brizi i potpori obiteljima, osobito višečlanim obiteljima. Splitsko-makarska nadbiskupija pruža financijsku potporu obiteljima od četvrtog djeteta nadalje.

Ministar Šipić na kraju je Karlu i Josipu poželio sretno i blagoslovljeno djetinjstvo, a njihovim roditeljima obilje zdravlja, snage i radosti.

„Kada se rodi dijete, rađa se i nova nada. Kada obitelj raste, raste i Hrvatska. Upravo zato obitelj i djeca ostaju u središtu naše demografske politike – jer bez snažnih obitelji nema ni snažne Hrvatske.“