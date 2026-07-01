Veliko proširenje "Higijenskog" u Splitu: U Vukovarskoj se planira nova zgrada vrijedna više od 7,5 milijuna eura

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, javnosti poznatiji kao "Higijenski", kreće u važan korak prema proširenju kompleksa u Vukovarskoj ulici u Splitu. Objavljen je projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja proširenja kompleksa Zavoda. Riječ je o otvorenom, anonimnom natječaju koji provodi Društvo arhitekata Splita, dok je naručitelj Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Planira se nova građevina unutar postojećeg kompleksa

Cilj natječaja je pronaći najkvalitetnije arhitektonsko i urbanističko rješenje za novu zgradu kojom bi se proširio postojeći kompleks Zavoda. Površina prostora predviđenog za gradnju iznosi približno 1.690 četvornih metara. Nova građevina trebala bi omogućiti bolje funkcioniranje Zavoda, ali i kvalitetnije povezivanje s postojećim objektima i širim urbanim kontekstom Vukovarske ulice.

U natječajnoj dokumentaciji ističe se da se od rješenja očekuje funkcionalnost, racionalnost, ekonomičnost, energetska učinkovitost te kvalitetno prometno povezivanje s gradskim sustavom. Osim konkretne gradnje nove zgrade, natječajem se ispituje i mogućnost budućeg proširenja kompleksa na susjedni južni dio obuhvata. Taj dio ima površinu od oko 1.200 četvornih metara, a definiran je kao anketni dio natječaja. To znači da se kroz natječajne radove želi vidjeti kako bi se kompleks mogao razvijati i u sljedećim fazama, ako se za to stvore uvjeti.

Investicija procijenjena na više od 7,5 milijuna eura

Planirana okvirna vrijednost investicije za izgradnju proširenja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije iznosi 7.515.500 eura bez PDV-a. Prema dokumentaciji, proširenje obuhvaća prostore za više službi, među kojima su klinička mikrobiologija, školska medicina, mentalno zdravlje, epidemiologija, gospodarski dio te garaža.

Procijenjena vrijednost izrade projektno-tehničke dokumentacije iznosi 346.480 eura bez PDV-a, a predviđeno trajanje ugovora za tu uslugu je 12 mjeseci od potpisivanja ugovora. Natječaj je započeo 1. srpnja 2026. godine, a rok za predaju natječajnih radova je 22. rujna 2026. do 16 sati.

Najbolji rad otvara put prema realizaciji

Prvonagrađeni rad bit će temelj za daljnju izradu projektne dokumentacije, nakon čega bi se trebali pokrenuti idući koraci prema realizaciji proširenja.

Natječajem su predviđene četiri nagrade, a ukupni nagradni fond iznosi 54.000 eura neto. Prva nagrada iznosi 21.600 eura, druga 16.200 eura, treća 10.800 eura, a četvrta 5.400 eura. Proširenjem "Higijenskog" Split bi trebao dobiti moderniji i funkcionalniji javnozdravstveni kompleks na jednoj od ključnih gradskih lokacija.