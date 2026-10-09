Veliko priznanje za splitsku znanost: Čak 15 znanstvenika Sveučilišta u Splitu među najutjecajnijima na svijetu

Znanstvenici Sveučilišta u Splitu ponovno su zastupljeni na prestižnoj Elsevier/Stanfordovoj listi najcitiranijih znanstvenika, koja prepoznaje istraživače s velikim utjecajem na razvoj znanosti na globalnoj razini.
Na popisu znanstvenika Sveučilišta u Splitu posebno se ističu istraživači koji su prepoznati prema ukupnom broju citata tijekom svoje znanstvene karijere, kao i oni koji su se našli na listi za 2025. godinu.
U kategoriji koja obuhvaća rezultate ostvarene tijekom cijele znanstvene karijere nalazi se 14 znanstvenika Sveučilišta u Splitu:
- Ana Marušić (Medicinski fakultet)
- Sandro Nižetić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
- Frano Barbir (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
- Vlasta Bonačić-Koutecký (Sveučilište u Splitu)
- Antonio Munjiza (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
- Mladen Miloš (Kemijsko-tehnološki fakultet)
- Igor Jerković (Kemijsko-tehnološki fakultet)
- Damir Vukičević (Prirodoslovno-matematički fakultet)
- Ognjen Bonacci (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
- Andrina Granić (Prirodoslovno-matematički fakultet)
- Matko Marušić (Medicinski fakultet)
- Zenon Pogorelić (Medicinski fakultet)
- Damir Sapunar (Medicinski fakultet)
- Dragan Poljak (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
Na listi za 2025. godinu nalazi se 15 znanstvenika Sveučilišta u Splitu:
- Sandro Nižetić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
- Ana Marušić (Medicinski fakultet)
- Andrina Granić (Prirodoslovno-matematički fakultet)
- Igor Jerković (Kemijsko-tehnološki fakultet)
- Frano Barbir (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
- Vida Šimat (Fakultet znanosti o moru)
- Damir Sekulić (Kineziološki fakultet)
- Ante Munjiza (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
- Ivana Novak (Medicinski fakultet)
- Ognjen Bonacci (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
- Josip Anđelo Borovac (Medicinski fakultet)
- Zenon Pogorelić (Medicinski fakultet)
- Damir Vukičević (Prirodoslovno-matematički fakultet)
- Ante Mandić (Ekonomski fakultet)
- Ivica Blažević (Kemijsko-tehnološki fakultet)
Njihovi rezultati obuhvaćaju širok spektar znanstvenih područja, od medicine, tehničkih i prirodnih znanosti do kineziologije i ekonomije, potvrđujući širinu istraživačke djelatnosti Sveučilišta u Splitu.
Uspjeh znanstvenika na međunarodnim listama citiranosti potvrđuje vidljivost i odjek njihova istraživačkog rada u svjetskoj znanstvenoj zajednici te pridonosi međunarodnoj prepoznatljivosti Sveučilišta u Splitu.
Sveučilište u Splitu upućuje čestitke svim svojim znanstvenicima na ovom značajnom priznanju i zahvaljuje im na doprinosu razvoju znanosti i jačanju međunarodnog ugleda Sveučilišta.