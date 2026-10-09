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Veliko priznanje za splitsku znanost: Čak 15 znanstvenika Sveučilišta u Splitu među najutjecajnijima na svijetu

Njihovi rezultati obuhvaćaju širok spektar znanstvenih područja, od medicine, tehničkih i prirodnih znanosti do kineziologije i ekonomije, potvrđujući širinu istraživačke djelatnosti Sveučilišta u Splitu
Sveučilište u Splitu

Znanstvenici Sveučilišta u Splitu ponovno su zastupljeni na prestižnoj Elsevier/Stanfordovoj listi najcitiranijih znanstvenika, koja prepoznaje istraživače s velikim utjecajem na razvoj znanosti na globalnoj razini.

Na popisu znanstvenika Sveučilišta u Splitu posebno se ističu istraživači koji su prepoznati prema ukupnom broju citata tijekom svoje znanstvene karijere, kao i oni koji su se našli na listi za 2025. godinu.

U kategoriji koja obuhvaća rezultate ostvarene tijekom cijele znanstvene karijere nalazi se 14 znanstvenika Sveučilišta u Splitu:

  1. Ana Marušić (Medicinski fakultet)
  2. Sandro Nižetić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
  3. Frano Barbir (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
  4. Vlasta Bonačić-Koutecký (Sveučilište u Splitu)
  5. Antonio Munjiza (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
  6. Mladen Miloš (Kemijsko-tehnološki fakultet)
  7. Igor Jerković (Kemijsko-tehnološki fakultet)
  8. Damir Vukičević (Prirodoslovno-matematički fakultet)
  9. Ognjen Bonacci (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
  10. Andrina Granić (Prirodoslovno-matematički fakultet)
  11. Matko Marušić (Medicinski fakultet)
  12. Zenon Pogorelić (Medicinski fakultet)
  13. Damir Sapunar (Medicinski fakultet)
  14. Dragan Poljak (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)

Na listi za 2025. godinu nalazi se 15 znanstvenika Sveučilišta u Splitu:

  1. Sandro Nižetić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
  2. Ana Marušić (Medicinski fakultet)
  3. Andrina Granić (Prirodoslovno-matematički fakultet)
  4. Igor Jerković (Kemijsko-tehnološki fakultet)
  5. Frano Barbir (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)
  6. Vida Šimat (Fakultet znanosti o moru)
  7. Damir Sekulić (Kineziološki fakultet)
  8. Ante Munjiza (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
  9. Ivana Novak (Medicinski fakultet)
  10. Ognjen Bonacci (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije)
  11. Josip Anđelo Borovac (Medicinski fakultet)
  12. Zenon Pogorelić (Medicinski fakultet)
  13. Damir Vukičević (Prirodoslovno-matematički fakultet)
  14. Ante Mandić (Ekonomski fakultet)
  15. Ivica Blažević (Kemijsko-tehnološki fakultet)

Njihovi rezultati obuhvaćaju širok spektar znanstvenih područja, od medicine, tehničkih i prirodnih znanosti do kineziologije i ekonomije, potvrđujući širinu istraživačke djelatnosti Sveučilišta u Splitu.

Uspjeh znanstvenika na međunarodnim listama citiranosti potvrđuje vidljivost i odjek njihova istraživačkog rada u svjetskoj znanstvenoj zajednici te pridonosi međunarodnoj prepoznatljivosti Sveučilišta u Splitu.

Sveučilište u Splitu upućuje čestitke svim svojim znanstvenicima na ovom značajnom priznanju i zahvaljuje im na doprinosu razvoju znanosti i jačanju međunarodnog ugleda Sveučilišta.

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