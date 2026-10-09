Veliko priznanje za splitsku znanost: Čak 15 znanstvenika Sveučilišta u Splitu među najutjecajnijima na svijetu

Znanstvenici Sveučilišta u Splitu ponovno su zastupljeni na prestižnoj Elsevier/Stanfordovoj listi najcitiranijih znanstvenika, koja prepoznaje istraživače s velikim utjecajem na razvoj znanosti na globalnoj razini.

Na popisu znanstvenika Sveučilišta u Splitu posebno se ističu istraživači koji su prepoznati prema ukupnom broju citata tijekom svoje znanstvene karijere, kao i oni koji su se našli na listi za 2025. godinu.

U kategoriji koja obuhvaća rezultate ostvarene tijekom cijele znanstvene karijere nalazi se 14 znanstvenika Sveučilišta u Splitu:

Ana Marušić (Medicinski fakultet) Sandro Nižetić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) Frano Barbir (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) Vlasta Bonačić-Koutecký (Sveučilište u Splitu) Antonio Munjiza (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije) Mladen Miloš (Kemijsko-tehnološki fakultet) Igor Jerković (Kemijsko-tehnološki fakultet) Damir Vukičević (Prirodoslovno-matematički fakultet) Ognjen Bonacci (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije) Andrina Granić (Prirodoslovno-matematički fakultet) Matko Marušić (Medicinski fakultet) Zenon Pogorelić (Medicinski fakultet) Damir Sapunar (Medicinski fakultet) Dragan Poljak (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)

Na listi za 2025. godinu nalazi se 15 znanstvenika Sveučilišta u Splitu:

Sandro Nižetić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) Ana Marušić (Medicinski fakultet) Andrina Granić (Prirodoslovno-matematički fakultet) Igor Jerković (Kemijsko-tehnološki fakultet) Frano Barbir (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) Vida Šimat (Fakultet znanosti o moru) Damir Sekulić (Kineziološki fakultet) Ante Munjiza (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije) Ivana Novak (Medicinski fakultet) Ognjen Bonacci (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije) Josip Anđelo Borovac (Medicinski fakultet) Zenon Pogorelić (Medicinski fakultet) Damir Vukičević (Prirodoslovno-matematički fakultet) Ante Mandić (Ekonomski fakultet) Ivica Blažević (Kemijsko-tehnološki fakultet)

Njihovi rezultati obuhvaćaju širok spektar znanstvenih područja, od medicine, tehničkih i prirodnih znanosti do kineziologije i ekonomije, potvrđujući širinu istraživačke djelatnosti Sveučilišta u Splitu.

Uspjeh znanstvenika na međunarodnim listama citiranosti potvrđuje vidljivost i odjek njihova istraživačkog rada u svjetskoj znanstvenoj zajednici te pridonosi međunarodnoj prepoznatljivosti Sveučilišta u Splitu.

Sveučilište u Splitu upućuje čestitke svim svojim znanstvenicima na ovom značajnom priznanju i zahvaljuje im na doprinosu razvoju znanosti i jačanju međunarodnog ugleda Sveučilišta.