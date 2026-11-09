Veliko priznanje za splitskog umjetnika: Njegova djela stižu nadomak Vatikana, a iza svega stoji posebna priča

„Moje slike sanjaju jedan novi i bolji svijet“, rečenica je kojom Josip Botteri Dini sažima temeljnu misao svog umjetničkog rada i upravo pod tim naslovom 19. prosinca bit će u Rimu otvorena njegova izložba u crkvi San Lorenzo in Piscibus, nedaleko od Trga svetoga Petra. Riječ je o predstavljanju hrvatskog umjetnika u jednom od najznačajnijih svjetskih kulturnih i duhovnih središta, u gradu čija je povijest stoljećima obilježena susretom umjetnosti i kršćanske tradicije.

Izložbu organizira povjesničarka umjetnosti Anamarija Runtić koja njome nastavlja promicati hrvatske umjetnike pred međunarodnom publikom. Nakon nekoliko izložbenih projekata ostvarenih u Hrvatskoj i Italiji, ovoga puta donosi opus autora čiji je rad tijekom više od šest desetljeća obilježio domaću likovnu scenu. Projekt je realiziran uz potporu Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita koji su prepoznali važnost međunarodne kulturne suradnje i promocije naše umjetnosti.

Iako je rođen u Zagrebu 3. lipnja 1943., Josip Botteri Dini od najranijeg je djetinjstva odrastao u Splitu, uz koji je ostao vezan cijelim svojim životom i stvaralaštvom. Diplomirao je 1968. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Miljenka Stančića. Tijekom bogate karijere ostvario je više od 180 samostalnih izložbi i sudjelovao na približno 150 skupnih izložbi. Njegov opus obuhvaća slikarstvo, grafiku, vitraje, mozaike i monumentalna djela namijenjena ponajviše javnim i sakralnim prostorima. Radovi mu se nalaze na brojnim lokacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, a zastupljen je i u Zbirci moderne religiozne umjetnosti Vatikanskih muzeja.

U autorovu se slikarstvu mogu prepoznati različiti umjetnički poticaji, od Giotta i Tintoretta do Picassa, Mondriana, Chagalla i Rouaulta. Ipak, ti su utjecaji samo dio šireg umjetničkog iskustva koje je Botteri Dini tijekom godina oblikovao u prepoznatljiv osobni izraz. Njegova djela povezuju nasljeđe europske umjetnosti s vlastitim promišljanjem duhovnosti, vjere i suvremenog svijeta. Slikarski izraz Botterija Dinija prepoznatljiv je po snažnom koloritu, izražajnoj liniji i osebujnom odnosu figurativnog i apstraktnog.

Upravo će u takvom umjetničkom dijalogu s tradicijom i duhovnošću uskoro zaživjeti i prostor ove rimske izložbe. Crkva San Lorenzo in Piscibus smještena je u rimskom predjelu Borgo. Riječ je o romaničkoj crkvi čija jednostavna unutrašnjost, kameni stupovi, ogoljeni zidovi i srednjovjekovna apsida čuvaju obilježja njezina dugog povijesnog kontinuiteta. Posebno mjesto u novijoj povijesti crkve ima papa Ivan Pavao II. Prepoznavši potencijal prostora za okupljanje mladih iz cijeloga svijeta, 13. ožujka 1983. ponovno ju je posvetio i ondje otvorio Međunarodni centar za mlade San Lorenzo. Centar je zamišljen kao prostor molitve, susreta, obrazovanja i duhovne izgradnje hodočasnika koji dolaze u Rim, a cilj mu je potaknuti ih na produbljivanje vjere i aktivno sudjelovanje u životu Crkve.

Naslov „Za novi i bolji svijet” objedinjuje vrijednosti koje prožimaju Botterijev opus, a to su vjera u čovjeka, odgovornost prema drugima i nada u mogućnost promjene. Te se poruke provlače kroz njegove slike neovisno o tome obrađuje li biblijske motive ili teme iz svakodnevice. Rimska je izložba stoga važan susret hrvatske likovne umjetnosti s međunarodnom publikom te prilika da se Botterijev opus predstavi u sredini koja zauzima posebno mjesto u povijesti svjetske umjetnosti i kršćanske kulture.