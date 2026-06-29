Veliko priznanje za splitskog jedriličara: Filip Jurišić nakon europske bronce primio plaketu Grada

Zamjenik gradonačelnika Grada Splita Ivo Bilić primio je danas hrvatskog olimpijca i člana Jedriličarskog kluba Mornar Filipa Jurišića te njegova trenera Jozu Jakelića, povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu u olimpijskoj klasi ILCA 7, održanom u Splitu. Tom prigodom Jurišiću je uručena plaketa Grada Splita, kao priznanje za izniman sportski uspjeh i doprinos promociji Splita te hrvatskog sporta na međunarodnoj razini.

"Vaši uspjesi ponos su Splita"

Čestitajući Jurišiću i njegovu treneru, zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić istaknuo je kako je riječ o rezultatu koji je plod dugogodišnjeg rada, discipline i predanosti, ali i potvrda bogate jedriličarske tradicije koju Split s ponosom njeguje.

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"Vaši uspjesi ponos su Splita i najbolji dokaz koliko se trud, predanost i kvalitetan rad isplate. Grad Split nastavit će ulagati u sport te biti pouzdan partner sportašima i klubovima koji svojim rezultatima pronose ime našega grada diljem svijeta", poručio je Bilić. Zahvalivši na prijemu i priznanju, Filip Jurišić istaknuo je kako mu plaketa Grada Splita predstavlja dodatni poticaj u nastavku priprema za predstojeće međunarodne izazove.

Posebno je naglasio koliko mu znači činjenica da je europsku medalju osvojio upravo pred domaćom publikom u Splitu. Poručio je kako će i ubuduće dati svoj maksimum kako bi ostvarivao vrhunske rezultate te na najbolji način predstavljao Split i Hrvatsku na međunarodnoj sportskoj sceni.

Ulaganje u jedrenje je ulaganje u mlade

Trener Jozo Jakelić zahvalio je Gradu Splitu na kontinuiranoj potpori sportu, posebno tijekom protekle godine. Naglasio je kako su programi financiranja vrhunskog sporta od velike važnosti za stabilan rad klubova i kvalitetnu pripremu sportaša za najveća međunarodna natjecanja.

Jakelić je istaknuo kako ulaganje u jedrenje nije ulaganje samo u medalje, nego i u djecu i mlade, razvoj novih generacija sportaša te očuvanje pomorske tradicije koja je važan dio identiteta Splita. Iz Grada Splita poručuju kako će i dalje pružati potporu sportašima i sportskim klubovima koji svojim radom, predanošću i uspjesima doprinose razvoju sporta te promiču Split kao grad sporta, mora i vrhunskih sportskih rezultata.