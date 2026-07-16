Veliko priznanje za splitske glumice: Snježana Sinovčić Šiškov i Ana Marija Veselčić osvojile nagrade u Puli

Dramske umjetnice Hrvatskoga narodnog kazališta Split Snježana Sinovčić Šiškov i Ana Marija Veselčić osvojile su vrijedna priznanja na ovogodišnjem, 73. Pulskom filmskom festivalu.

Snježana Sinovčić Šiškov dobitnica je Zlatne arene za najbolju glumicu za naslovnu ulogu u filmu „Koke“. Svoju je nagradu posvetila pokojnoj kolegici Dari Vukić.

Nagrada Breza za najbolju debitanticu pripala je Ani Mariji Veselčić za ulogu u filmu „Bog neće pomoći“.

Priznanja osvojena u Puli još su jedna potvrda kvalitete dramskog ansambla HNK Split, koji čine umjetnice i umjetnici čiji rad uspješno nadilazi kazališne daske i osvaja i filmsku publiku.

Splitska publika uskoro će ih imati priliku ponovno gledati na pozornici. Obje glumice sudjeluju u novoj produkciji HNK Split – predstavi „Herscht 07769“, prema romanu Lászlóa Krasznahorkaija i u režiji Ivice Buljana, čija je premijera zakazana za 29. srpnja u sklopu 72. Splitskog ljeta.