Veliko priznanje za Sinj! Film o Gospi Sinjskoj osvojio prestižnu nagradu

Na ovogodišnjem međunarodnom ZAGREB TOURFILM FESTIVAL 2026. održanom 9. listopada, između 86 filmova u konkurenciji najboljih turističkih filmova iz 26 zemalja, naš promotivni video GOSPE SINJSKA, osvojio je drugu nagradu Festivala u kategoriji NAJBOLJI HRVATSKI TURISTIČKI FILMOVI.

Naime, mnogo je čimbenika koji dolaze u obzir u procesu selekcije. Svaki odabrani film su neovisno ocjenjivali članova žirija, prema kriterijima koji pokrivaju 6 čimbenika podijeljenih između sadržaja i tehničkih vrijednosti.

Ove godine festival se nije održao uživo, već online, a pobjednici su objavljeni na mrežnoj stranici festivala https://zagreb-tourfilm.com/winners-2026/ i na festivalskoj Facebook stranici https://www.facebook.com/Zagreb.Tourfilm.Festival/ .

Glavni organizatori ZAGREB TOURFILM FESTIVAL su BALDUČI FILM i Turistička zajednica grada Zagreba.

Osnovna svrha festivala jest nagraditi filmove i audiovizualne produkcije koje promiču turizam u sljedećim kategorijama: turistička destinacija (grad, regija ili država); pustolovni turizam; ekstremni sportovi; sportski turizam (skijanje, planinarenje, biciklizam...); nautički turizam; hoteli i odmarališta; ljudi, kultura i tradicija; vjerski turizam; ruralni turizam; događanja, sajmovi i kongresi.

Također želja organizatora je kroz festival educirati i motivirati djelatnike u turističkoj industriji da na pravilan način promiču pojedine destinacije i usmjere se na ciljane skupine, kao i potaknuti sve zainteresirane strane na istraživanje najnovijih trendova. Cilj festivala je i potaknuti mlade da uđu u svijet turizma – bilo kao njegovi promotori ili kao turistički profesionalci.

ZAGREB TOURFILM FESTIVAL član je organizacije CIFFT (Comité International des Festivals du Film Touristique).

Organizator festivala imenuje članove žirija, među kojima je i predsjednik žirija (međunarodni žiri).

Predsjednik žirija je Boško Bobby Grubić, (redatelj / producent) dobitnik više nagrada Emmy te brojnih priznanja za produkciju, marketing i filmski rad. Medijski je savjetnik i međunarodni glavni govornik na temu konvergencije medija, umjetne inteligencije, produkcije i marketinga. Njegove kolege članovi žirija su: Tsuyoshi Kigawa, Stuart Forster, Ranko Pauković, Herve Tirmarche i Ali Afshar.

Podsjetimo se, promotivni video materijal za Kantatu Gospi Sinjskoj, kroz projekt „Slikom i glazbom Gospi Sinjskoj“, premijerno je prikazan prošle godine tijekom obilježavanja proslave godišnjice proglašenja crkve Čudotvorne Gospe Sinjske, manjom papinskom bazilikom. Ova duhovna i glazbena posveta Čudotvornoj Gospi Sinjskoj nastala je pod redateljskom palicom Matka Petrića, na glazbu maestra Vlade Sunka i tekst franjevca, povjesničara i povjesničara umjetnosti fra Josipa Ante Solde, a u izvedbi čuvenog Gradskog zbora Brodosplit.

Za potrebe video materijala i scena koje su nas vjerno prenijele u 1715. godinu, autor Matko Petrić je prva tri stavka kantate oživio UI tehnikom, dok su za posljednji stavak O Gospe Sinjska, snimljeni i ukomponirani ključni simboli duhovnog i povijesnog identiteta Sinja: Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, Franjevački samostan i njegove zbirke, Muzej Sinjske alke, Muzej Cetinske krajine – Sinj, Spomenik alkaru, Franjevačka klasična gimnazija, tvrđave Kamičak i Grad, postaje Križnog puta i Sinjski hipodrom. Ovaj promotivni video materijal dobitnik je prošlogodišnjeg posebnog priznanja za izniman duhovno glazbeno virtualni projekt na 3. TEF Krk film festivalu.

Nagrađeni video možete pogledati na poveznici.