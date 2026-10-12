Close Menu

Veliko priznanje za Sinj! Film o Gospi Sinjskoj osvojio prestižnu nagradu

Bravo!
GZBrodosplit

Na ovogodišnjem međunarodnom ZAGREB TOURFILM FESTIVAL 2026. održanom 9. listopada, između 86 filmova u konkurenciji najboljih turističkih filmova iz 26 zemalja, naš promotivni video GOSPE SINJSKA, osvojio je drugu nagradu Festivala u kategoriji NAJBOLJI HRVATSKI TURISTIČKI FILMOVI.

Naime, mnogo je čimbenika koji dolaze u obzir u procesu selekcije. Svaki odabrani film su neovisno ocjenjivali članova žirija, prema kriterijima koji pokrivaju 6 čimbenika podijeljenih između sadržaja i tehničkih vrijednosti.

Ove godine festival se nije održao uživo, već online, a pobjednici su objavljeni na mrežnoj stranici festivala https://zagreb-tourfilm.com/winners-2026/ i na festivalskoj Facebook stranici https://www.facebook.com/Zagreb.Tourfilm.Festival/ .

Glavni organizatori ZAGREB TOURFILM FESTIVAL su BALDUČI FILM i Turistička zajednica grada Zagreba.

Osnovna svrha festivala jest nagraditi filmove i audiovizualne produkcije koje promiču turizam u sljedećim kategorijama: turistička destinacija (grad, regija ili država); pustolovni turizam; ekstremni sportovi; sportski turizam (skijanje, planinarenje, biciklizam...); nautički turizam; hoteli i odmarališta; ljudi, kultura i tradicija; vjerski turizam; ruralni turizam; događanja, sajmovi i kongresi.

Također želja organizatora je kroz festival educirati i motivirati djelatnike u turističkoj industriji da na pravilan način promiču pojedine destinacije i usmjere se na ciljane skupine, kao i potaknuti sve zainteresirane strane na istraživanje najnovijih trendova. Cilj festivala je i potaknuti mlade da uđu u svijet turizma – bilo kao njegovi promotori ili kao turistički profesionalci.

ZAGREB TOURFILM FESTIVAL član je organizacije CIFFT (Comité International des Festivals du Film Touristique).

Organizator festivala imenuje članove žirija, među kojima je i predsjednik žirija (međunarodni žiri).

Predsjednik žirija je Boško Bobby Grubić, (redatelj / producent) dobitnik više nagrada Emmy te brojnih priznanja za produkciju, marketing i filmski rad. Medijski je savjetnik i međunarodni glavni govornik na temu konvergencije medija, umjetne inteligencije, produkcije i marketinga. Njegove kolege članovi žirija su: Tsuyoshi Kigawa, Stuart Forster, Ranko Pauković, Herve Tirmarche i Ali Afshar.

Podsjetimo se, promotivni video materijal za Kantatu Gospi Sinjskoj, kroz projekt „Slikom i glazbom Gospi Sinjskoj“, premijerno je prikazan prošle godine tijekom obilježavanja proslave godišnjice proglašenja crkve Čudotvorne Gospe Sinjske, manjom papinskom bazilikom. Ova duhovna i glazbena posveta Čudotvornoj Gospi Sinjskoj nastala je pod redateljskom palicom Matka Petrića, na glazbu maestra Vlade Sunka i tekst franjevca, povjesničara i povjesničara umjetnosti fra Josipa Ante Solde, a u izvedbi čuvenog Gradskog zbora Brodosplit.

Za potrebe video materijala i scena koje su nas vjerno prenijele u 1715. godinu, autor Matko Petrić je prva tri stavka kantate oživio UI tehnikom, dok su za posljednji stavak O Gospe Sinjska, snimljeni i ukomponirani ključni simboli duhovnog i povijesnog identiteta Sinja: Svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, Franjevački samostan i njegove zbirke, Muzej Sinjske alke, Muzej Cetinske krajine – Sinj, Spomenik alkaru, Franjevačka klasična gimnazija, tvrđave Kamičak i Grad, postaje Križnog puta i Sinjski hipodrom. Ovaj promotivni video materijal dobitnik je prošlogodišnjeg posebnog priznanja za izniman duhovno glazbeno virtualni projekt na 3. TEF Krk film festivalu.

Nagrađeni video možete pogledati na poveznici.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0