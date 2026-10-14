Veliko priznanje za legendu Hajduka: Ivanu Gudelju posthumno dodijeljena najviša državna sportska nagrada!

Dvostruki olimpijski pobjednik u vaterpolu Veselin Đuho, proslavljena stolnotenisačica Branka Batinić i legendarni hrvatski nogometaš Ivan Gudelj, kojemu se nagrada dodjeljuje posthumno, dobitnici su Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ za životno djelo u 2026. godini. Godišnje nagrade dobili su Filip Jurišić, Ante Vukičević, Boris Kljaić, Vedran Dumenčić, Slobodan Glavčić, Predrag Sloboda, Sara Kolak, Dubravko Ižaković, Ivan Huklek, Zvonimir Bilić, Vladimir Mađarević i Karate klub Alfa.

Odluku o dobitnicima nagrada donio je Odbor Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“ temeljem prijedloga pristiglih na ovogodišnji Javni poziv.

„Među dobitnicima ovog najvišeg državnog priznanja za iznimna sportska postignuća i doprinos razvoju sporta i ove su godine naši vrhunski sportaši, treneri i sportski djelatnici koji svojim rezultatima, predanošću i dugogodišnjim radom ostavljaju značajan trag u hrvatskom sportu. Čestitam svima na zasluženoj nagradi, a posebne čestitke upućujem dobitnicima nagrade za životno djelo, Veselinu Đuhi i Branki Batinić, koji su svojim iznimnim sportskim karijerama obilježili čitave generacije. Posebno se prisjećamo i nedavno preminulog Ivana Gudelja, jednog od velikana hrvatskog nogometa, kojemu se ova nagrada dodjeljuje posthumno. Njegovi sportski uspjesi, ali i dugogodišnji rad s mladim nogometašima, ostaju trajno nasljeđe i primjer vrijednosti koje sport prenosi mladima. Ova nagrada priznanje je i zahvala svim ovogodišnjim laureatima za sve što su ostvarili i učinili za hrvatski sport“, izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Svakom dobitniku nagrade za životno djelo dodjeljuje se diploma, pozlaćena medalja s likom Franje Bučara te novčani iznos od 9.000 eura, dok dobitnici godišnje nagrade uz diplomu i posrebrenu medalju s likom Franje Bučara dobivaju novčani iznos od 4.000 eura.