Veliko priznanje za hrvatskog nadbiskupa: Dražen Kutleša izabran na jednu od najvažnijih dužnosti u europskoj Crkvi

Zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije (HBK), mons. Dražen Kutleša, izabran je u četvrtak za potpredsjednika Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE), objavilo je to europsko crkveno tijelo.

Izbor je održan tijekom Plenarne izborne skupštine CCEE-a u Salzburgu, a Kutleša će novu dužnost obnašati u petogodišnjem mandatu, od 2026. do 2031. godine.

Riječ je o tijelu koje okuplja predsjednike katoličkih biskupskih konferencija iz europskih zemalja te ima važnu ulogu u suradnji i koordinaciji djelovanja Katoličke Crkve na europskoj razini.

Kutleša među čelnim ljudima europskih biskupskih konferencija

Na izbornoj skupštini u Salzburgu odlučeno je i o ostalim članovima predsjedništva CCEE-a.

Za predsjednika je ponovno izabran aktualni čelnik Vijeća, nadbiskup Vilniusa mons. Gintaras Grušas.

Uz Dražena Kutlešu, dužnost potpredsjednika u sljedećem petogodišnjem razdoblju obnašat će i nadbiskup Armagha mons. Eamon Martin, koji nosi naslov primasa cijele Irske.

Novoizabrano predsjedništvo vodit će CCEE do 2031. godine.

Plenarno zasjedanje održava se od 27. do 30. listopada, a ovogodišnja tema glasi „Evangelizacija i sinodalnost: Poslanje današnjih svećenika u Europi”.

Od Mostara i Istre do Splita i Zagreba

Dražen Kutleša iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u crkvenoj službi, uključujući djelovanje u više hrvatskih biskupija i nadbiskupija.

Za svećenika je zaređen 1993. godine, a doktorat iz kanonskog prava stekao je na Papinskom sveučilištu Urbaniana u Rimu.

U Mostaru je obnašao pastoralne i akademske dužnosti, nakon čega je 2006. godine započeo rad u Kongregaciji za biskupe u Vatikanu.

Za biskupa je zaređen u prosincu 2011., a već sljedeće godine preuzeo je službu porečkog i pulskog biskupa.

Kasnije je imenovan splitsko-makarskim nadbiskupom, a 15. travnja 2023. preuzeo je službu zagrebačkog nadbiskupa.

Na čelo Hrvatske biskupske konferencije izabran je u listopadu 2022. godine.

Njegov izbor za potpredsjednika CCEE-a predstavlja novu važnu dužnost u dosadašnjoj crkvenoj karijeri.

Na čelu CCEE-a ostaje nadbiskup koji je radio u IBM-u

Za predsjednika Vijeća europskih biskupskih konferencija ponovno je izabran litavski nadbiskup Gintaras Grušas, koji tu dužnost obnaša od 25. rujna 2021. godine.

Grušas ima zanimljiv profesionalni put. Prije ulaska u svećeničku formaciju diplomirao je matematiku i računalne znanosti na Sveučilištu Kalifornije u Los Angelesu (UCLA), a radio je i u tehnološkoj tvrtki IBM.

Za svećenika je zaređen 1994. godine, dok je doktorat iz kanonskog prava stekao na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskog u Rimu.

Za predsjednika Litavske biskupske konferencije prvi je put izabran u listopadu 2014. godine.

Drugi potpredsjednik također ima matematičku pozadinu

Uz Kutlešu, za potpredsjednika CCEE-a izabran je i Eamon Martin, nadbiskup Armagha i primas cijele Irske.

Zanimljivo je da i on, poput Grušasa, ima obrazovanje iz matematike.

Martin je za predsjednika Irske katoličke biskupske konferencije izabran u listopadu 2014. godine, a sada će zajedno s Kutlešom sudjelovati u radu novog predsjedništva europskog crkvenog tijela.

Izborom u vodstvo CCEE-a Dražen Kutleša dobiva istaknutu ulogu u suradnji europskih biskupskih konferencija, u razdoblju u kojem se Katolička Crkva u Europi suočava s brojnim pastoralnim i društvenim izazovima.