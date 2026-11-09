Veliko priznanje za dalmatinski otok! UNESCO donio važnu odluku, evo zašto se na Visu i u Komiži slavi

Geopark Viški arhipelag uspješno je prošao drugu revalidaciju i zadržao UNESCO-ov status za novo četverogodišnje razdoblje. Međunarodni evaluatori posebno su istaknuli njegov doprinos znanosti, obrazovanju, lokalnom gospodarstvu i povezivanju Visa i Komiže.

Geopark Viški arhipelag zadržava status UNESCO-ova svjetskog geoparka za novo četverogodišnje razdoblje, nakon što je uspješno ispunio svih deset preporuka iz prethodne revalidacije. Zelena karta potvrđena je 4. studenoga na 11. sjednici Vijeća UNESCO-ovih globalnih geoparkova, održanoj u sjedištu UNESCO-a u Parizu. U završnom evaluacijskom izvješću međunarodni evaluatori opisali su ga kao „zreo i stabilan geopark”, posebno istaknuvši rezultate ostvarene tijekom protekle četiri godine.

Geopark Viški arhipelag dio je UNESCO-ove svjetske mreže geoparkova od 2019. godine. Revalidacija, koja se provodi svake četiri godine, uključivala je pregled dokumentacije i terensku misiju međunarodnih evaluatora od 22. do 27. lipnja 2026. godine. Tijekom boravka na arhipelagu evaluatori su obišli brojne geološke lokalitete, geostaze i posjetiteljske centre te razgovarali s predstavnicima lokalne zajednice, institucija, znanstvenih ustanova i partnerskih organizacija.

Posebno je značajan njihov zaključak da predstavljena dokumentacija i ostvareni rezultati odgovaraju onome što su tijekom terenske misije osobno utvrdili.

Rezultati koji nadilaze zaštitu geološke baštine

Međunarodni evaluatori istaknuli su izrazito pozitivan utjecaj Geoparka na razvoj otočne zajednice, naglasivši da se njegova uloga ne ograničava na zaštitu geološke baštine i turističku promociju, već obuhvaća obrazovanje, znanstvena istraživanja, očuvanje prirodne i kulturne baštine te podršku lokalnom gospodarstvu.

Tijekom prethodnog četverogodišnjeg razdoblja Geopark je ostvario 16 novih partnerstava s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, a posebno je prepoznat njegov doprinos otočnom vinogradarstvu i vinarstvu.

Značajni rezultati ostvareni su i u znanstvenom i obrazovnom radu, osobito kroz istraživanja komiškog solnog dijapira i podzemnih voda otoka Visa, suradnju sa školama, fakultetima i Hrvatskim geološkim institutom te razvoj novih edukativnih sadržaja. Među uspješnim primjerima evaluatori su izdvojili edukativni film o podzemnim vodama Viškog arhipelaga i geostazu Put poja, koja povezuje prirodnu baštinu s tradicijskim vinogradarstvom, suhozidima i kulturnim krajolikom.

Vidljivost Geoparka na području arhipelaga ocijenjena je izvrsnom, a njegova partnerstva snažnima i dobro razvijenima.

Posebnu pozornost evaluatori su posvetili ulozi Geoparka u povezivanju Visa i Komiže, prepoznajući ga kao zajednički okvir suradnje lokalnih institucija, organizacija, proizvođača i stanovnika u očuvanju baštine i razvoju cijelog arhipelaga.

Pozitivno je ocijenjeno i aktivno sudjelovanje Geoparka u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj mreži UNESCO-ovih geoparkova kroz znanstvene i stručne skupove, međunarodna partnerstva i zajedničke projekte.

Potvrda dosadašnjeg rada i smjernice za budućnost

Uz zelenu kartu, međunarodni evaluatori iznijeli su četiri nove preporuke za daljnji razvoj Geoparka, usmjerene na suvremeniju interpretaciju geološke i morske baštine, očuvanje tradicijske arhitekture i suhozidnih vještina te odgovorno korištenje prirodnih resursa. Dio tih područja već je obuhvaćen novim međunarodnim aktivnostima, među kojima je i GEOHERITAGE, projekt u okviru programa Interreg Italija – Hrvatska, kroz koji Geopark planira razvijati interaktivne geološke 3D modele i nove sadržaje za interpretaciju morske i obalne geobaštine.

Uspješna druga revalidacija rezultat je zajedničkog rada sadašnjih i bivših članova tima Geoparka, znanstvenika, stručnih suradnika, obrazovnih ustanova, lokalnih proizvođača, udruga, partnerskih institucija, osnivača i brojnih pojedinaca koji su tijekom proteklih godina pridonijeli njegovu razvoju.

Zelena karta potvrda je dosadašnjih rezultata i poticaj za nastavak rada na očuvanju iznimne geološke, prirodne i kulturne baštine Viškog arhipelaga te njezinu povezivanju sa znanošću, obrazovanjem i održivim razvojem otočne zajednice.