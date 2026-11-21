Veliko priznanje stiglo je u Šibensko-kninsku županiju. Ante Čavčić, zamjenik načelnika Policijske uprave šibensko-kninske, dobitnik je nacionalnog priznanja u kategoriji policijskih službenika u sklopu tradicionalne nagrade "Čovjek, ključ uspjeha – djelatnik godine", koja se dodjeljuje na Danima hrvatskog turizma. Svečana dodjela Godišnjih hrvatskih turističkih nagrada održana je u petak, 20. studenoga, u Poreču, pred više od 1.300 sudionika. Riječ je o jednom od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatskog turističkog sektora, na kojem se nagrađuju najbolji turistički djelatnici, destinacije, projekti i pojedinci koji svojim radom doprinose kvaliteti hrvatskog turizma.

Priznanje za doprinos sigurnosti

Kako je potvrđeno u službenoj objavi Šibensko-kninske županije, Ante Čavčić nagrađen je za svoj doprinos sigurnosti i kvaliteti turističkog boravka. Njegovo priznanje dio je tradicionalnog programa "Čovjek, ključ uspjeha – djelatnik godine", u sklopu kojeg Hrvatska turistička zajednica nagrađuje pojedince u 21 potkategoriji.

Među njima su turistički vodiči, djelatnici turističkih agencija, konobari, recepcijski djelatnici, zaposlenici hotelskog domaćinstva, ali i policijski službenici. Upravo uključivanje policijskih službenika među nagrađivana zanimanja pokazuje koliko je sigurnost važna za kvalitetu turističkog boravka i ukupni dojam koji posjetitelji stječu o Hrvatskoj.

Priznanja stigla i u Tribunj i Skradin

Ovogodišnji Dani hrvatskog turizma donijeli su još nekoliko važnih priznanja Šibensko-kninskoj županiji. Tribunj je proglašen najpoželjnijom autentičnom primorskom destinacijom, čime su prepoznati njegova ribarska tradicija, očuvanje lokalnog identiteta i autentičnost. ACI marina Skradin osvojila je priznanje za najbolju malu marinu, dok je Siniša Majdak dobio županijsko priznanje "Vaš domaćin – Local Host". Šibensko-kninski župan Paško Rakić čestitao je svim nagrađenima, istaknuvši njihov doprinos razvoju i promociji županije kao turističke destinacije.

Zadar proglašen šampionom hrvatskog turizma

Na završnoj svečanosti u Poreču dodijeljene su i najvažnije nacionalne turističke nagrade. Zadar je proglašen turističkom destinacijom godine, odnosno šampionom hrvatskog turizma za 2026. godinu, dok su 61. Vinkovačke jeseni osvojile priznanje za najbolji turistički događaj. Nagrada za životno djelo pripala je Zlatku Salaju, a godišnja priznanja "Anton Štifanić" u kategoriji pojedinaca dobili su Odete Sapač i Ivo Mravičić.

Posebna priznanja "Ambasador hrvatskog turizma" dodijeljena su Johnu Malkovichu, Peteu Radovichu i Filipu Hrgoviću. Među posebno nagrađenima našao se i Stipe Čikeš, kojemu je priznanje uručeno za herojsko djelo i izuzetnu hrabrost u spašavanju ljudskog života. Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije, preuzeo je posebno priznanje u ime svih hrvatskih vatrogasaca.

Godišnje hrvatske turističke nagrade zajednički dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica i Hrvatska gospodarska komora.