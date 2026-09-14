Veliko priznanje za 15 godina rada: Hrvatska udruga Benedikt dobitnik Nagrade Splitsko-dalmatinske županije

Hrvatska udruga Benedikt dobitnik je Nagrade Splitsko-dalmatinske županije za izniman doprinos očuvanju i promociji hrvatske povijesne, kulturne i duhovne baštine te promicanju identiteta hrvatskog naroda i Splitsko-dalmatinske županije. Odluku o dodjeli priznanja donijela je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na svojoj 11. sjednici, održanoj u ponedjeljak, 14. rujna 2026. godine.

Priznanje dolazi u godini u kojoj Hrvatska udruga Benedikt obilježava 15 godina kontinuiranog djelovanja, tijekom kojih je organizirala više od 600 kulturnih, znanstvenih, obrazovnih i duhovnih programa na području Splita, Splitsko-dalmatinske županije i šire.

Od male skupine vjernika laika do stotina programa

Hrvatska udruga Benedikt osnovana je 14. ožujka 2011. godine u Splitu, u krugu vjernika laika. Među njezinim utemeljiteljima bili su pokojni fra Josip Marcelić, koji je predložio i naziv udruge, pokojni dr. Branimir Lukšić, nekadašnji župan Splitsko-dalmatinske županije, te don Mladen Parlov.

Udruga je svoj uzor pronašla u liku svetog Benedikta iz Nursije, zaštitnika Europe, a djelovanje temelji na kršćanskim i općedruštvenim vrijednostima pod poznatim geslom "Ora et labora" – "Moli i radi". Prvih jedanaest godina funkciju predsjednika obnašao je dr. Vide Popović, dok se od travnja 2022. godine na čelu udruge nalazi Radoslav Zaradić, magistar povijesti i viši arhivist.

Poseban naglasak na Vukovar, Škabrnju i kulturu sjećanja

Jedan od najprepoznatljivijih projekata udruge je Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, manifestacija pokrenuta još 2012. godine s ciljem očuvanja kulture sjećanja na Domovinski rat i hrvatske branitelje.

Manifestacija se godinama održavala i pod pokroviteljstvom Ureda predsjednice Republike Hrvatske. Posebno mjesto u programu zauzima učenička glazbeno-scenska večer "Hrvatska je riječ koju naučih od majke", koja se redovito održava od 2018. godine i okuplja sve veći broj učenika i škola. Kao rezultat višegodišnjeg rada s mladima, 2023. godine objavljen je i zbornik dječjih radova "I u mom gradu Vukovar svijetli", u kojem je predstavljeno 250 učeničkih radova iz 25 osnovnih i srednjih škola s područja Splitsko-dalmatinske županije.

Marul Art Festival i VIDIK-fest

Među značajnijim projektima Hrvatske udruge Benedikt nalazi se i Marul Art Festival, kulturno-umjetnički festival usmjeren na promociju hrvatske umjetničke baštine, stvaralaštva i identiteta. Tu je i Festival kulturnog aktivizma VIDIK-fest, pokrenut 2013. godine kao širi društveni projekt i festival demokracije, s naglaskom na kulturu dijaloga, društvene reforme i boljitak građana. Od samog osnutka udruga vodi i vlastiti internetski portal te je aktivno prisutna na društvenim mrežama i drugim digitalnim komunikacijskim kanalima.

Djelovanje udruge tijekom godina nije ostalo ograničeno samo na kulturne i obrazovne programe.

Za vrijeme pandemije 2020. godine Hrvatska udruga Benedikt bila je dio humanitarne akcije "Zajedno smo jači od Korone", u sklopu koje je za KBC Split prikupljeno i donirano 7,7 milijuna kuna. Udruga je podržala i postavljanje spomen-skulpture dječaka "Lumin" u Splitu, posvećene žrtvi Vukovara, kao i inicijativu da splitska zračna luka dobije ime "Sveti Jeronim".

Među njihovim inicijativama bili su i prijedlozi za imenovanje ulice po heroju Domovinskog rata Marku Babiću te postavljanje spomen-obilježja posvećenog posjetu pape Ivana Pavla II. Žnjanu.

Zaradić: "Nagrada pripada svim članovima, volonterima i partnerima"

Predsjednik Hrvatske udruge Benedikt Radoslav Zaradić povodom dodjele priznanja zahvalio je kliškim uskocima, koji su uputili prijedlog za dodjelu Nagrade, kao i Županijskoj skupštini na čelu s prof. Matom Šimundićem. Zahvalu je uputio i potpredsjedniku Anti Grubišiću, županu Blaženku Bobanu, Odboru za javna priznanja predvođenom Božom Ćubićem te stručnim službama Splitsko-dalmatinske županije.

U ime Hrvatske udruge Benedikt čestitao je i svim ovogodišnjim laureatima. "Ova nagrada pripada našim utemeljiteljima, prvom predsjedniku dr. Vidi Popoviću, kao i svim članovima, volonterima i našim partnerima. Priznanje nam je dodatan poticaj da pod geslom 'Ora et labora' i dalje predano radimo na očuvanju hrvatske baštine i identiteta", poručio je Zaradić.