Veliko poskupljenje u dalmatinskom gradu: Komunalna naknada mogla bi porasti i više od 55 posto! To je više od Splita

Stanovnike Zadra od početka 2027. godine moglo bi dočekati značajno povećanje komunalne naknade, jednog od redovitih davanja koje vlasnici i korisnici nekretnina plaćaju gradskom proračunu. Prema prijedlogu zadarske gradske uprave, vrijednost boda komunalne naknade povećala bi se za nešto više od 41 posto, no stvarni rast računa za pojedine građane mogao bi premašiti čak 55 posto. Razlog je što Grad istodobno planira promijeniti i koeficijente prema kojima se naknada obračunava u različitim gradskim zonama.

Naime, Grad Zadar predlaže povećanje vrijednosti boda s dosadašnjih 1,0193 eura na 1,44 eura po četvornom metru godišnje. Riječ je o iznosu koji služi kao osnova za obračun komunalne naknade, ali nije jednak konačnom iznosu koji plaćaju svi vlasnici nekretnina. Konačni račun ovisi o površini prostora, njegovoj namjeni te zoni u kojoj se nalazi. Prijedlozi su prošli javno savjetovanje koje je završilo 6. studenoga, a o njima bi trebali odlučivati zadarski gradski vijećnici.

Za stan od 80 kvadrata godišnji račun mogao bi porasti za 36 eura

Koliko bi povećanje značilo u praksi, najbolje pokazuju primjeri za pojedine zadarske četvrti. Vlasnik stana od 80 četvornih metara na Višnjiku, Voštarnici ili Jazinama I. prema sadašnjem obračunu plaća približno 73,39 eura godišnje. Ako predložene izmjene budu prihvaćene, naknada bi za istu nekretninu porasla na 109,44 eura godišnje, odnosno za 36,05 eura.

Na Poluotoku bi vlasnik stana iste površine umjesto dosadašnja 81,54 eura plaćao 115,20 eura godišnje. Iako bi postotno povećanje ondje bilo manje nego u drugim dijelovima grada, konačni godišnji iznos ostao bi među najvišima. U drugoj zoni, koja uključuje Višnjik, Voštarnicu i Jazine I., rast bi iznosio približno 49,1 posto, dok bi u trećoj zoni, koja obuhvaća Bili brig, Stanove, Brodaricu, Diklo i druge četvrti, povećanje premašilo 50 posto.

Za vlasnike obiteljskih kuća razlika bi mogla biti još primjetnija u apsolutnim iznosima. Primjerice, za kuću obračunske površine 150 četvornih metara na Smiljevcu, Bokanjcu, Plovaniji ili u Arbanasima godišnja komunalna naknada porasla bi s približno 91,74 na 140,40 eura. Na Novom Bokanjcu i Crvenim kućama iznos bi se povećao s 84,09 na 129,60 eura godišnje.

Na zadarskim otocima povećanje bi premašilo 55 posto

Prema izračunima temeljenima na predloženim vrijednostima boda i zonskim koeficijentima, povećanje za stambene prostore ne bi bilo jednako u svim dijelovima Zadra. Na Poluotoku iznosilo bi približno 41,3 posto, u drugoj zoni 49,1 posto, u trećoj 50,7 posto, četvrtoj 53,1 posto, petoj 54,1 posto, a u šestoj čak 55,4 posto.

Šesta zona obuhvaća otoke koji administrativno pripadaju Gradu Zadru. Tako bi, primjerice, za kuću obračunske površine 150 četvornih metara na gradskim otocima naknada porasla sa 76,45 na 118,80 eura godišnje. Navedeni izračuni odnose se na stambene prostore bez posebnih oslobođenja i umanjenja.

Posebno povećanje predviđa se i za gospodarske subjekte u Gospodarskoj zoni Crno. Ondje bi se povlašteni koeficijent, koji je prema ranijoj odluci trebao vrijediti do kraja 2028., ukinuo već početkom 2027. godine. Za pojedine poslovne prostore to bi, u kombinaciji s povećanjem boda, značilo i višestruko veće godišnje obveze.

A koliko plaćaju Splićani? I u Splitu se priprema veliko poskupljenje

Usporedba sa Splitom posebno je zanimljiva jer i najveći dalmatinski grad priprema povećanje komunalne naknade. Trenutačna vrijednost boda u Splitu iznosi približno 1,23 eura po četvornom metru godišnje, odnosno 9,24 kune prema ranijoj odluci. To je više od sadašnje vrijednosti boda u Zadru, ali manje od 1,44 eura koliko Zadar predlaže za 2027. godinu.

Prema važećim splitskim koeficijentima, za stan od 80 četvornih metara u prvoj zoni godišnja komunalna naknada iznosi približno 98,10 eura. U drugoj zoni, kojoj pripadaju brojni splitski kvartovi poput Bola, Gripa, Mertojaka, Spinuta i Splita 3, naknada za jednaku površinu iznosi približno 75,55 eura godišnje.

Međutim, i Splićane bi od 2027. moglo dočekati znatno povećanje. Prema informacijama koje je objavila Dalmacija Danas, novi prijedlog predviđa vrijednost boda od 1,92 eura po četvornom metru godišnje, što predstavlja povećanje od približno 56 posto.

Ako ta vrijednost bude prihvaćena, vlasnik stana od 80 četvornih metara u prvoj splitskoj zoni plaćao bi 153,60 eura godišnje, dok bi u drugoj zoni godišnja naknada iznosila približno 118,27 eura, uz pretpostavku da sadašnji zonski koeficijenti ostanu nepromijenjeni. Drugim riječima, prema tim prijedlozima, u pojedinim usporedivim obračunskim zonama Split bi od iduće godine mogao imati višu komunalnu naknadu od Zadra.

Važno je naglasiti da ni zadarski ni splitski predloženi iznosi nisu konačni dok ih ne potvrde nadležna gradska vijeća.

Zašto Zadar povećava naknadu nakon 25 godina?

Iz zadarske gradske uprave povećanje opravdavaju rastom troškova održavanja komunalne infrastrukture. Navode da se vrijednost boda u stvarnom iznosu nije mijenjala od 2001. godine, dok su u međuvremenu znatno porasle cijene energenata, radne snage, materijala i opreme. Osim toga, proširena je mreža prometnica, javne rasvjete, nogostupa, zelenih površina i sustava oborinske odvodnje.

Kao konkretne primjere povećanih troškova Grad navodi održavanje sustava oborinske odvodnje na Novom Bokanjcu, novog gradskog groblja Crno, proširenih prometnica i javne rasvjete te novih parkovnih površina uz Ulicu Kažimira Zankija. Prema procjenama iz objavljenih materijala, predložene promjene mogle bi gradskom proračunu donijeti oko 4,55 milijuna eura dodatnih godišnjih prihoda, čime bi ukupni prihod od komunalne naknade dosegnuo približno 13,56 milijuna eura.

Istodobno se otvara i pitanje načina trošenja prikupljenog novca. Komunalna naknada namjenski je prihod gradskog proračuna, prvenstveno povezan s održavanjem i građenjem komunalne infrastrukture, ali zakon pod određenim uvjetima omogućuje njezino korištenje i za druge javne potrebe. Zadarsko Gradsko vijeće već je tijekom 2026. godine odobrilo korištenje dijela takvih prihoda i za određene aktivnosti izvan redovitog održavanja komunalne infrastrukture.

Konačna odluka u rukama gradskih vijećnika

Predloženo povećanje komunalne naknade u Zadru zasad još nije donesena odluka. Javna savjetovanja zaključena su 6. studenoga, a konačnu riječ trebali bi dati gradski vijećnici. Ako odluke budu prihvaćene u predloženom obliku, novi obračun primjenjivao bi se od 1. siječnja 2027. godine.

Za građane to znači da bi već od početka sljedeće godine, ovisno o veličini i lokaciji nekretnine, mogli plaćati osjetno veće iznose. Pritom će osobito važno biti pratiti konačne odluke i u Zadru i u Splitu, jer se u oba grada pripremaju promjene koje će izravno utjecati na kućne proračune vlasnika stanova i obiteljskih kuća.