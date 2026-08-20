VELIKO POSKUPLJENJE ILI NE? Bura oko cijena domova u Splitu: Umirovljenici upozorili na poskupljenje, Županija sada tvrdi nešto sasvim drugo

Informacija o mogućem povećanju cijena smještaja u domovima za starije i nemoćne na području Splitsko-dalmatinske županije za 30 posto izazvala je tijekom četvrtka brojne reakcije korisnika domova i Hrvatske stranke umirovljenika.

Iz Splitsko-dalmatinske županije sada, međutim, poručuju kako povećanje u tom iznosu nije razmatrano niti je donesena takva odluka.

HSU upozorio na veliko povećanje cijena

Naime, predsjednik HSU-a Grada Splita Luka Roguljić na konferenciji za medije ustvrdio je da je najavljeno povećanje cijena smještaja u domovima za 30 posto. Zajedno s korisnicima domova upozorio je na financijski teret koji bi takvo povećanje predstavljalo za starije osobe i njihove obitelji.

Roguljić je povećanje nazvao "novim haračem" te ustvrdio kako su informacije o mogućem poskupljenju izazvale zabrinutost među korisnicima. Ante (Tonći) Bajić, korisnik doma za starije, naveo je primjer prema kojem sada plaća 728 eura te je kazao kako bi, prema informacijama kojima raspolaže, cijena mogla porasti na oko 980 eura.

Nakon iznesenih tvrdnji Dalmacija Danas kontaktirala je Splitsko-dalmatinsku županiju kako bi provjerila postoji li odluka ili prijedlog povećanja cijena u spomenutom iznosu.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Helena Bandalović demantirala je informaciju o povećanju od 30 posto. "Moram demantirati informaciju koja se danas pojavila u medijima. Informacija da će cijene smještaja u domovima za starije porasti za 30 posto nije točna", kazala je Bandalović za Dalmaciju Danas.

"O takvom povećanju nije se raspravljalo"

Prema njezinim riječima, prijedlog povećanja cijena od 30 posto nije razmatran na razini upravljačkih tijela doma, niti je takav zahtjev stigao prema Županiji. "O takvom povećanju nije se raspravljalo ni na razini upravnog vijeća i ravnateljstva Doma, niti su prema Županiji upućeni bilo kakvi prijedlozi ili zahtjevi u tom smjeru. Prema tome, do povećanja cijena od 30 posto neće doći", poručila je.

Time Županija odbacuje konkretnu tvrdnju o povećanju cijena za 30 posto koja je tijekom dana izazvala reakcije HSU-a i dijela korisnika domova. Bandalović, međutim, napominje kako rast troškova poslovanja domova postoji te kako se o cijenama u budućnosti može razgovarati u sklopu redovitih financijskih planova.

"Naravno, u budućnosti se, u okviru financijskih planova i redovitog poslovanja, može razgovarati o cijenama i troškovima. Posljednjih godina rasli su troškovi namirnica, energenata, plaća i drugih stavki poslovanja, što je problem s kojim se suočavaju domovi za starije diljem Hrvatske", navela je.

Što onda slijedi s cijenama domova?

Iz izjave pročelnice proizlazi da se eventualne buduće rasprave o cijenama ne mogu unaprijed isključiti, posebno u kontekstu rasta troškova poslovanja. Ipak, ona naglašava kako to treba odvojiti od konkretne informacije o poskupljenju od 30 posto. "Želim biti potpuno jasna: povećanje od 30 posto o kojem se danas govori nije razmatrano i takva odluka nije donesena. Riječ je o dezinformaciji koju u ovom trenutku moramo demantirati", kazala je Bandalović.