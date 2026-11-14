Veliko pojačanje za vatrogasce: Klis nabavio MAN vrijedan 145 tisuća eura, najavljena još dva važna projekta

Vatrogasci u Klisu dobili su vrijedno pojačanje koje će im pomoći u svakodnevnim intervencijama i zaštiti stanovništva. Općina Klis nabavila je novo vatrogasno vozilo marke MAN, vrijedno 145.000 eura bez PDV-a, a riječ je o ulaganju koje dolazi u godini kada Dobrovoljno vatrogasno društvo Klis slavi 40 godina postojanja.

Vijest o nabavi objavio je načelnik Općine Klis Jakov Vetma, naglasivši kako se kontinuiranim ulaganjem u civilnu zaštitu povećava sigurnost građana i njihove imovine. Vozilo je nabavljeno prema potrebama kliških vatrogasaca, koji djeluju na području zahtjevne konfiguracije terena i izražene požarne opasnosti tijekom ljetnih mjeseci.

Četiri desetljeća zaštite ljudi i imovine

DVD Klis osnovan je 1986. godine, a tijekom protekla četiri desetljeća njegovi su članovi sudjelovali u brojnim intervencijama na području općine i šire Dalmacije. Društvo je krajem listopada svečano obilježilo veliku obljetnicu, a upravo su tada najavljena nova ulaganja u opremanje i razvoj vatrogastva.

Prema podacima iznesenima na obljetničkoj svečanosti, DVD Klis danas ima 69 članova, među kojima je 26 operativnih vatrogasaca. Društvo posebnu pozornost posvećuje uključivanju mladih, njihovoj obuci te stvaranju uvjeta za daljnji razvoj dobrovoljnog vatrogastva.

Novo vozilo posebno je važno za zahtjevan teren

Područje Klisa specifično je zbog kombinacije naseljenih dijelova, šumskih površina, nepristupačnog terena i važnih prometnih pravaca. Vatrogasne intervencije na takvom prostoru zahtijevaju dobru organizaciju, odgovarajuću opremu i vozila prilagođena različitim vrstama intervencija.

Nabava novog MAN-a zato predstavlja konkretno ulaganje u operativnu spremnost društva. Detaljne tehničke karakteristike vozila, uključujući kapacitet spremnika vode i ugrađenu opremu, nisu navedene u objavljenoj informaciji o nabavi.

Osniva se i nova vatrogasna zajednica

Načelnik Vetma najavio je nastavak razvoja vatrogastva kroz Vatrogasnu zajednicu općine Klis, koja je trenutačno u osnivanju. Prema ranijim najavama, trebala bi povezati DVD Klis i DVD Zagora te omogućiti njihovu još bolju organizaciju i koordinaciju.

Istodobno je najavljeno projektiranje novog vatrogasnog doma na Klis Brdu. Time bi se, uz ulaganja u vozila i opremu, trebali stvarati kvalitetniji uvjeti za rad vatrogasaca.

Ulaganje koje ima posebnu vrijednost

Za dobrovoljna vatrogasna društva svako ulaganje u opremu ima veliko značenje jer se njihovo djelovanje uvelike oslanja na predanost članova i spremnost na intervencije u najzahtjevnijim okolnostima.

Novi MAN predstavlja još jedan korak u jačanju sustava zaštite i spašavanja na kliškom području, dok će realizacija najavljenih organizacijskih i infrastrukturnih projekata pokazati daljnji smjer razvoja lokalnog vatrogastva.