Veliko pojačanje stiže na Brač, dodatne snage dolaze iz više županija

Zbog velikog požara koji i dalje gori na području Ložišća na otoku Braču, tijekom večeri pokrenute su dodatne vatrogasne snage iz više dijelova Hrvatske.

Prema informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, glavni vatrogasni zapovjednik u četvrtak navečer zapovjedio je upućivanje novih snaga prema požarištu.

Na Brač stižu 52 vatrogasca

Za pomoć u gašenju požara na Braču aktivirane su Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik i Šibenik, kao i izvanredne dislokacije Vatrogasne zajednice Zadarske te Šibensko-kninske županije.

Riječ je o ukupno 52 vatrogasca sa 17 vatrogasnih vozila koji se upućuju prema Braču kako bi pomogli snagama koje se već nalaze na požarištu.

Istodobno su aktivirane i dodatne snage iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Ukupno 46 vatrogasaca s 15 vozila bit će smješteno u Vatrogasnom centru za edukaciju i tehnološki razvoj Split u Vučevici.

Odatle će, ovisno o razvoju situacije na požarištima, biti raspoređeni tamo gdje njihova pomoć bude najpotrebnija.

Vatrogasci se trenutačno bore s požarima kod Ložišća na Braču, ali i kod Trpnja na Pelješcu, zbog čega je vatrogasni sustav podigao dodatne snage za nastavak intervencija tijekom noći.