Veliko pitanje nakon posljednjih rezultata Vatrenih: Što mislite, kakva budućnost čeka Zlatka Dalića na klupi hrvatske reprezentacije?

Zlatko Dalić jedno je od najvažnijih imena u novijoj povijesti hrvatskog nogometa. Na klupu Vatrenih stigao je 2017. godine, a već godinu dana kasnije ostvario je najveći uspjeh hrvatske reprezentacije, osvojeno srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Nakon toga uslijedili su još veliki rezultati, poput brončane medalje na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru te plasmana među najbolje europske reprezentacije.

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Tijekom svog mandata Dalić je postao izbornik s jednim od najuspješnijih razdoblja u povijesti reprezentacije, ali posljednjih godina sve se češće vode rasprave o smjeru u kojem Hrvatska treba krenuti.

Dio navijača smatra da reprezentacija i dalje ima kontinuitet, iskustvo i kvalitetu pod njegovim vodstvom, dok drugi smatraju da je nakon brojnih velikih turnira možda došlo vrijeme za novu energiju i promjenu na klupi.

Pitanje je – treba li Zlatko Dalić ostati izbornik i nastaviti graditi ovu generaciju Vatrenih ili je vrijeme za novi početak i novog čovjeka na čelu reprezentacije?

Što mislite, treba li Zlatko Dalić nastaviti voditi hrvatsku reprezentaciju? Da, zaslužio je još jedan mandat

Ne, vrijeme je za novog izbornika

Svejedno mi je, najvažniji su rezultati reprezentacije

Samo ako napravi promjene u momčadi i stožeru