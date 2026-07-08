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Veliko pitanje nakon posljednjih rezultata Vatrenih: Što mislite, kakva budućnost čeka Zlatka Dalića na klupi hrvatske reprezentacije?

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Zlatko Dalić

Zlatko Dalić jedno je od najvažnijih imena u novijoj povijesti hrvatskog nogometa. Na klupu Vatrenih stigao je 2017. godine, a već godinu dana kasnije ostvario je najveći uspjeh hrvatske reprezentacije, osvojeno srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Nakon toga uslijedili su još veliki rezultati, poput brončane medalje na Svjetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru te plasmana među najbolje europske reprezentacije.

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Tijekom svog mandata Dalić je postao izbornik s jednim od najuspješnijih razdoblja u povijesti reprezentacije, ali posljednjih godina sve se češće vode rasprave o smjeru u kojem Hrvatska treba krenuti.

Dio navijača smatra da reprezentacija i dalje ima kontinuitet, iskustvo i kvalitetu pod njegovim vodstvom, dok drugi smatraju da je nakon brojnih velikih turnira možda došlo vrijeme za novu energiju i promjenu na klupi.

Pitanje je – treba li Zlatko Dalić ostati izbornik i nastaviti graditi ovu generaciju Vatrenih ili je vrijeme za novi početak i novog čovjeka na čelu reprezentacije?

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Što mislite, treba li Zlatko Dalić nastaviti voditi hrvatsku reprezentaciju?

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