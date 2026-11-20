Iz Zagrebačke nadbiskupije u petak je stigla vijest o značajnom arheološkom otkriću. Tijekom istraživanja koja se provode u sklopu obnove Zagrebačke katedrale nakon potresa 2020. godine pronađeni su posmrtni ostaci Ivana Zakmardija, hrvatskog državnog dužnosnika, dobrotvora i jedne od ključnih osoba u povijesti hrvatske arhivistike.

Arheološka istraživanja uz južnu stranu katedrale započela su u srpnju ove godine. U rujnu su stručnjaci naišli na ostatke nekadašnje kapele sv. Ivana Krstitelja, koju je Zakmardi dao sagraditi kao mjesto vlastitog ukopa.

Upravo ondje, ispod poda nekadašnje kapele, pronađen je olovni sarkofag obložen jelovim drvom.

„S 99 posto sigurnosti možemo potvrditi da je riječ o Ivanu Zakmardiju”

Voditeljica istraživanja i pomoćnica ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda za arheološku baštinu, Ana Azinović Bebek, objasnila je za Zagrebačku nadbiskupiju da je kapela stradala u potresu 1880. godine te nije obnovljena tijekom kasnije obnove katedrale pod vodstvom Hermanna Bolléa.

Zanimljivo je da su arheolozi kapelu otvorili 14. rujna, upravo na blagdan Uzvišenja Svetoga Križa, kojemu je bila posvećena u posljednjem razdoblju svojeg postojanja.

U pronađenom sarkofagu nalazili su se kosturni ostaci starijeg muškarca, ali i brojni predmeti koji su upućivali na njegov visok društveni položaj.

Nakon proučavanja povijesnih dokumenata i provedenih znanstvenih analiza, istraživači su zaključili da s 99 posto sigurnosti mogu potvrditi kako je riječ o Ivanu Zakmardiju.

Kožne cipele sa srebrnim kopčama, pozlaćeni križ i krunica

U grobnici su pronađeni predmeti koji pružaju rijedak uvid u pogrebne običaje i način odijevanja hrvatskog plemstva u 17. stoljeću.

Među nalazima posebno se ističu kožne cipele sa srebrnim kopčama, drveni križ s brončanim i pozlaćenim dijelovima, krunica te medaljica s vjerskim prikazima.

Pronađeni su i ostaci tkanine za koju stručnjaci pretpostavljaju da je sadržavala svilene i vunene niti, uz metalne, vjerojatno brončane ukrase.

Viša konzervatorica-restauratorica Maša Vuković-Biruš objasnila je da je restauriranje pronađenih cipela posebno zahtjevno jer je koža iznimno osjetljiv materijal.

Prilikom čišćenja srebrnih kopči otkriveni su i žigovi koji bi mogli pomoći u utvrđivanju radionice u kojoj su izrađene.

Na kostima pronađeni tragovi obdukcije stare gotovo 360 godina

Jedan od najzanimljivijih nalaza otkrila je antropološka analiza koju je provela Vlasta Vyroubal, viša znanstvena suradnica Antropološkog centra Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Utvrđeno je da je pokojnik bio muškarac stariji od 65 godina, a njegove su kosti iznimno dobro očuvane zahvaljujući zapečaćenom olovnom lijesu.

Posebnu pozornost privukli su tragovi obdukcije na lubanji i prsnoj kosti.

Zakmardi je preminuo 25. travnja 1667. godine u Banskoj Bistrici, na području današnje Slovačke. Kako bi njegovo tijelo moglo biti prevezeno u Hrvatsku, prema tadašnjim pravilima bilo je potrebno obaviti obdukciju i ukloniti unutarnje organe.

Arheolozi su između nogu pokojnika pronašli i željeznu posudu za koju pretpostavljaju da je mogla sadržavati njegovo srce ili druge unutarnje organe.

Na kosturu su uočene i promjene na kralježnici koje upućuju na to da se Zakmardi u starijoj životnoj dobi vjerojatno otežano kretao.

Hoće li se otkriti od čega je umro?

Znanstvenici zasad ne mogu sa sigurnošću utvrditi uzrok Zakmardijeve smrti.

Na lubanji je pronađena promjena koja izgledom podsjeća na metastatsku leziju, no stručnjaci upozoravaju da su potrebne dodatne analize prije donošenja bilo kakvih zaključaka.

Kosturni ostaci snimljeni su CT uređajem u zagrebačkom KBC-u Rebro, a rezultati bi mogli otkriti dodatne pojedinosti o njegovu zdravstvenom stanju.

Planirana je i rekonstrukcija izgleda njegova lica.

Dosadašnjom analizom nisu pronađeni tragovi nasilne smrti.

Tko je bio Ivan Zakmardi?

Ivan Zakmardi (oko 1600. – 1667.) bio je jedan od važnijih hrvatskih javnih dužnosnika 17. stoljeća.

Obnašao je dužnost protonotara Hrvatskoga Kraljevstva, bio odvjetnik Zagrebačke biskupije te zastupnik u Požunskom saboru.

Njegovo ime posebno je važno za povijest hrvatske državnosti i očuvanja povijesnih dokumenata.

Naime, Zakmardi je 1643. godine prikupio važne isprave, zakone i povlastice Hrvatskoga Kraljevstva te ih pohranio u takozvanu Škrinju privilegija Kraljevstva.

Time je postavio temelje hrvatskog Zemaljskog arhiva, iz kojega se razvio današnji Hrvatski državni arhiv.

Škrinja se u početku čuvala u sakristiji Zagrebačke katedrale, a otvarala se pomoću triju ključeva. Jedan je čuvao biskup, drugi ban, a treći sam Zakmardi.

Bio je poznat i po dobrotvornom radu. Osnovao je dvije zaklade za školovanje djece slabijeg imovinskog stanja, koje su djelovale još gotovo 150 godina nakon njegove smrti.

Slijede dodatne analize i odluka o ponovnom ukopu

Istraživanje još nije završeno.

Stručnjaci očekuju rezultate dodatnih analiza, uključujući obradu CT snimki i radiokarbonsko datiranje, dok restauratori nastavljaju rad na predmetima pronađenima u sarkofagu.

Nakon završetka znanstvenih istraživanja i konzervatorskih zahvata bit će dogovoren način ponovnog ukopa posmrtnih ostataka Ivana Zakmardija.

Otkriće uz Zagrebačku katedralu tako je, gotovo 360 godina nakon njegove smrti, ponovno otvorilo važno poglavlje hrvatske povijesti i omogućilo znanstvenicima da doznaju više o životu čovjeka koji je zaslužan za očuvanje brojnih povijesnih dokumenata.