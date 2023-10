VELIKO NEVRIJEME DILJEM DALMACIJE Štete su ogromne, oštećeni i krovovi kuća...

Veliko nevrijeme u subotu popodne zahvatilo je i otok Brač. Stanovnici Milne javljaju da je mjesto potopljeno. Vjetar je, između ostaloga, čupao i stabla u mjestu Selca gdje je došlo i do prekida isporuke električne energije, javlja nam čitatelj.

"Brojna stabla su popadala, i po kablovima koja dovode električnu elergiju do mjesta, stoga smo zatražili isključivanje električne energije", rekao je za Dnevnik.hr predsjednik DVD-a Tino Štambuk. Na terenu su županijske ceste i HEP pogon Brač, uništeno je dosta krovova i popadalo stabala, ali šteta je samo materijalna - nema ugroženih ljudskih života. "Nismo očekivali ovaj nalet da će tako pogoditi našu općinu, sada je situacija smirena", zaključio je Štambuk.

Šteta u dalmatinskim maslinicima

Jugo nije samo izludjelo Dalmatince nego i prouzročilo veliku štetu u dalmatinskim maslinicima.

U masliniku gospodina Bobanovića ostalo je neobrano oko 5000 stabala. Ispod svakog stabla nalazi se oko kilogram otpalih maslina.

"Šteta će nažalost biti značajna, ali mi smo realni u svijetu, oni koji rade u poljoprivredi. Ako govorimo da je ovdje 5000, znači da ćemo tu imati skoro 1000 litara ulja puta 15-20 eura, a to je 20.000 eura. To je trebala biti naša zarada, nažalost svjesni smo toga. S tim se moramo nositi, država treba to prepoznati, a naši kupci trebaju vidjeti koja je to muka i kako mi kalkuliramo cijenu, rekao je Radoslav Bobanvović za HTV.

Oštećeni i krovovi

Kako javlja Dubrovački Dnevnik, Na Mljetu u Saplunari, u Stonu i Brocama srušena stabla su završila na cesti.

"U popodnevnim satima jako olujno nevrijeme koje je zahvatilo istočni dio otoka Mljeta, u Saplunari je prouzročilo padanje stabala i blokiranje prometnica", javlja zapovjednik JVP Mljet Mario Dabelić i dodaje kako je ukupno palo sedam borovih stabla.

U nevremenu su oštećeni i krovovi javljaju stanovnici.