Veliko iznenađenje u Sinju! Kultni bend stižu na Hipodrom, poznato je i kada kreće prodaja ulaznica

Sinj će sljedećeg ljeta ugostiti jedno od najpoznatijih imena europske gothic rock scene! Kultni finski bend The 69 Eyes, poznat i pod nadimkom "Helsinki Vampires", nastupit će u subotu, 17. srpnja 2027. godine, na sinjskom Hipodromu, u sklopu jubilarnog 15. izdanja memorijalnog koncerta In memoriam Branimir Vugdelija. Riječ je o događaju koji već godinama okuplja ljubitelje rock glazbe i čuva uspomenu na prerano preminulog glazbenika Branimira Vugdeliju.

Kultni Finci stižu u alkarski grad

The 69 Eyes jedan su od najprepoznatljivijih europskih gothic rock sastava, a njihova karijera traje više od tri i pol desetljeća. Bend je osnovan 1989. godine u Helsinkiju, a tijekom godina izgradio je prepoznatljiv glazbeni identitet koji spaja gothic, glam i hard rock. Crna koža, tamne sunčane naočale, snažni gitarski riffovi i duboki bariton frontmena Jyrkija 69 zaštitni su znak benda koji je stekao vjernu publiku diljem svijeta.

Iza njih je 13 studijskih albuma, a međunarodni uspjeh potvrđen je i 2009. godine, kada su osvojili finsku glazbenu nagradu Export Emma. Među njihovim najpoznatijim pjesmama nalaze se "Gothic Girl", "Brandon Lee", "Dance d'Amour", "Feel Berlin" i "Lost Boys". Upravo je videospot za posljednju pjesmu, koji je režirao Bam Margera, dodatno učvrstio njihov status u alternativnoj glazbenoj kulturi.

Nastup koji ima posebno emotivno značenje

Dolazak finskih rockera u Sinj za organizatore nije samo još jedan veliki koncert. Njihov nastup ima i snažnu emotivnu pozadinu.

Naime, Branimir Vugdelija, kojemu je memorijal posvećen, bio je veliki obožavatelj The 69 Eyesa, a pojedine pjesme finskog sastava izvodio je i sa svojim bendom Embrio. Upravo zato dolazak njegovih glazbenih uzora na pozornicu memorijala predstavlja poseban hommage Branimiru i njegovoj ljubavi prema glazbi.

"Za sve nas koji stojimo iza organizacije, ovaj nastup ima posebno značenje i emocionalnu težinu. Ovo je prilika da Branimirovu ljubav prema glazbi i ovom bendu podijelimo sa svima koji će nam se pridružiti na ovogodišnjem izdanju In memoriam Branimir Vugdelija", poručili su organizatori. Uz The 69 Eyes na sinjskom Hipodromu nastupit će i Branimirov bend Embrio, dok će imena ostalih izvođača biti objavljena tijekom sljedećih mjeseci.

Poznate su i cijene ulaznica

Prodaja ulaznica počinje 1. prosinca 2026. godine, kada će putem sustava Adriaticket biti dostupna ograničena količina Early Bird ulaznica po cijeni od 25 eura.

Nakon završetka te faze, cijena ulaznice u pretprodaji iznosit će 30 eura, dok će na dan koncerta za ulazak trebati izdvojiti 35 eura. Jubilarno 15. izdanje memorijala tako već sada donosi veliko međunarodno glazbeno ime, a organizatori najavljuju i dodatna iznenađenja.