Veliko iskustvo za mlade Splićanke: Jedriličarke Špinuta završile Svjetsko prvenstvo u Francuskoj

U francuskom Biscarrosseu završeno je Svjetsko prvenstvo u jedrenju za klasu 420, na kojem su nastupile i mlade članice Jedriličarskog kluba Špinut, Valentina Jelić i Pia Jakšić.

Prvenstvo se održavalo od 3. do 11. srpnja, a organizator je bio Centre Nautique Biscarrosse Olympique. Iako je Biscarrosse smješten uz atlantsku obalu, natjecanje je održano na velikom jezeru poznatom po zahtjevnim i promjenjivim uvjetima.

Deset jedrenja u zahtjevnim uvjetima

Regata je započela kvalifikacijskim jedrenjima, nakon kojih je uslijedila završna serija. Od planiranih 12 jedrenja održano ih je deset.

Puhao je uglavnom slab, a tek povremeno umjeren vjetar. Zbog jedrenja na jezeru natjecatelji su se morali nositi s čestim refulima i velikim promjenama smjera vjetra, koje su u pojedinim trenucima dosezale i 20 do 30 stupnjeva.

Jedrilo se na dva odvojena regatna polja, dok su posade bile podijeljene u kategorije Open, Women i U17. Nakon prva tri dana kvalifikacija flote su podijeljene u završne skupine, a rezultati iz kvalifikacija preneseni su u finalnu seriju.

Vatreno krštenje među najboljima na svijetu

Valentina Jelić i Pia Jakšić nastupile su u ženskoj seniorskoj konkurenciji, u kojoj se natjecalo 49 posada iz cijelog svijeta.

S obzirom na to da u klasi 420 jedre tek oko godinu dana, nastup na Svjetskom prvenstvu bio je njihovo pravo vatreno krštenje među najboljim mladim jedriličarkama svijeta.

Članice Špinuta prvenstvo su završile na 37. mjestu, stekavši pritom vrijedno iskustvo koje bi im trebalo pomoći u nastavku sezone i na budućim velikim natjecanjima.

Na prvenstvu je ukupno nastupilo sedam hrvatskih posada iz klubova Sv. Nikola Zagreb, Uskok Zadar, Galeb Rijeka, Tijat Vodice, Šibenik i Špinut.

Martinović: Zadovoljan sam razinom jedrenja

Nakon povratka u Hrvatsku nastup mladih Splićanki prokomentirao je trener njihove posade Goran Martinović.

– Vratili smo se u Hrvatsku nakon zaista napornog tjedna. Bilo je to prvo Svjetsko prvenstvo za našu posadu, a na regati su nastupile sve najbolje jedriličarke u ovoj klasi. Uvjeti su bili izazovni za sve natjecatelje, možda ne toliko u fizičkom aspektu, ali mirna glava i iskustvo itekako su igrali važnu ulogu – kazao je Martinović.

Posebno zahtjevno bilo je regatno polje Alpha, koje se nalazilo bliže kopnu.

– Vrlo teško bilo je predviđati refule i promjene smjera vjetra, posebno na polju Alpha, gdje je vjetar znao mijenjati smjer za 20 do 30 stupnjeva. Posade koje bi točno predvidjele promjenu stjecale su gotovo nedostižnu prednost. Zadovoljan sam razinom jedrenja koju su naše cure pokazale – istaknuo je.

Najbolji dan bio im je prvi

Martinović navodi kako je posada Špinuta najbolje rezultate ostvarila prvog dana prvenstva, iako je tijekom nastavka regate napredovala u brojnim tehničkim elementima.

– Ispalo je da im je najbolji dan bio prvi, ali kako je prvenstvo odmicalo, neke tehničke stvari izvodile su sve bolje. Posebno sam zadovoljan startovima, no nepredvidiv vjetar i umor učinili su svoje pa rezultat nije bio još bolji – dodao je trener.

Mlade jedriličarke sada očekuje kraći odmor, nakon kojeg će se ponovno vratiti treninzima.

Cilj je Svjetsko prvenstvo do 19 godina u Portugalu

Sljedeći veliki cilj posade je odlazak na Youth Sailing World Championships, svjetsko prvenstvo za jedriličare do 19 godina, koje bi se u prosincu trebalo održati u Portugalu.

– Naša posada zasad odlično stoji u nacionalnim kvalifikacijama i zauzima prvo mjesto u kategoriji djevojaka. Zahvaljujemo Jedriličarskom klubu Špinut na potpori i svim naporima koje ulaže kako bi omasovio jedrenje i podigao klupski pogon na još višu razinu – poručio je Martinović.

Iskoristio je priliku i pozvao djecu koja bi se željela upoznati s jedrenjem da se priključe Špinutovoj školi jedrenja.

– Pozivamo svu djecu u dobi od sedam do 13 godina da nam se jave i okušaju u našem sportu. Sve informacije dostupne su na Facebook i Instagram profilima JK Špinut – zaključio je Martinović.

Službeni rezultati Svjetskog prvenstva dostupni su na internetskoj stranici natjecanja.

Upisi u školu jedrenja su u tijeku

Jedriličarski klub Špinut poziva djecu godišta od 2013. do 2018. da se priključe školi jedrenja i naprave prve korake u ovom atraktivnom sportu. Upisi su u tijeku, a sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti kod trenerice Maris na broj 099 413 4127. Novosti i aktivnosti kluba dostupne su i na Instagram profilu JK Špinut.