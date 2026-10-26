Velikih 75 godina Županijske udruge slijepih Split: „Želimo biti još snažniji oslonac budućim generacijama”

U Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića Hrvatskog doma u Splitu danas je održana svečana skupština povodom 75. obljetnice djelovanja Županijske udruge slijepih Split. Na ovaj način obilježen je značajan jubilej organizacije koja već desetljećima radi na unapređenju kvalitete života slijepih i slabovidnih osoba, njihovoj samostalnosti, obrazovanju, zapošljavanju i uključivanju u društvo.

Svečanost je okupila članove i prijatelje Udruge te predstavnike državnih, županijskih i drugih institucija, koji su istaknuli važnost njezina dugogodišnjeg rada i doprinosa zajednici.

Tokić: „Ciljevi su ostali isti, ali vremena i potrebe se mijenjaju”

Okupljenima se prvi obratio predsjednik Županijske udruge slijepih Split Ivan Tokić, koji je podsjetio na početke organiziranog djelovanja slijepih osoba na splitskom području.

"Prije 75 godina nekoliko se entuzijasta okupilo s namjerom osnivanja udruženja koje će poboljšati kvalitetu života slijepih osoba. Od tada do danas zapravo se nije mnogo toga promijenilo kada govorimo o našim temeljnim ciljevima. Razlozi zbog kojih je Udruga osnovana ostali su isti, samo se ljudi i vremena mijenjaju, a mi im se moramo prilagođavati", poručio je Tokić.

Podsjetio je kako su među prvim ciljevima bili zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje slijepih osoba, dok se danas Udruga suočava s novim izazovima i potrebama svojih članova.

Istaknuo je i da Udruga nije prestajala djelovati ni tijekom ratnih godina. Prema njegovim riječima, u tom je razdoblju osnovan i klub dobrovoljnih darivatelja krvi, čime su slijepi članovi željeli dati vlastiti doprinos obrani domovine.

Govoreći o budućnosti, Tokić je naglasio potrebu modernizacije i daljnjeg razvoja Udruge.

"Povijesti se trebamo prisjećati na ovakve dane, ali u sadašnjosti već moramo razmišljati o budućnosti. Udrugu treba modernizirati i pripremiti za generacije koje dolaze, kako bi i one imale ono što smo mi naslijedili od svojih prethodnika, jedan uređen sustav u kojem mogu pronaći podršku, razgovarati s ljudima koji imaju slična iskustva i osjećati pripadnost", rekao je.

Njegova je želja, dodao je, da Udruga u budućnosti postane još važnije središte društvenog i svakodnevnog života slijepih osoba.

"Želimo da budućim generacijama Udruga bude jedan od glavnih stupova društvenog života, mjesto na kojem će moći organizirati svoje aktivnosti, družiti se, ali i razvijati mogućnosti samozapošljavanja. Nadam se da će nas naši prijatelji i suradnici nastaviti podržavati kako bismo zajednički ostvarili taj cilj", zaključio je Tokić.

Mužinić Bikić: Više od 560 tisuća eura za prilagođene obrazovne materijale

Na svečanosti se obratila i Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, koja je čestitala Udruzi na 75 godina predanog rada i posebno istaknula njezin doprinos obrazovanju slijepih i slabovidnih učenika i studenata.

"Iznimna mi je čast biti na svečanosti kojom obilježavamo 75 godina stvaranja prilika, 75 godina djelovanja, ustrajnosti, predanosti i duboke posvećenosti ljudima. U ime Ministarstva želim vam iskreno zahvaliti na ogromnom trudu, stručnosti i nesebičnosti koje ulažete u svoj rad", poručila je.

Posebno je pohvalila suradnju na području uključivog obrazovanja, među ostalim i kroz izradu prilagođenih obrazovnih materijala na Brailleovu pismu.

Navela je kako Ministarstvo od 2015. godine osigurava sredstva za prilagodbu obrazovnih materijala slijepim učenicima i studentima, a od 2021. godine za tu je namjenu, prema njezinim riječima, izdvojeno više od 560 tisuća eura.

"Svjesni smo da iza svakog prilagođenog udžbenika i obrazovnog materijala stoje veliko znanje, vrijeme i predanost. No još je važnije ono što takvi materijali omogućuju, a to su ravnopravan pristup obrazovanju, više samostalnosti i više prilika za ostvarivanje osobnih potencijala", istaknula je.

Zahvalila je članovima Udruge i na suradnji sa školama diljem Splitsko-dalmatinske županije, edukacijama i radionicama kojima pridonose boljem razumijevanju potreba slijepih osoba.

"Neka vaš rad i dalje bude izvor nade, ohrabrenja i novih prilika za sve kojima pružate podršku", poručila je Mužinić Bikić.

Boban: „Vaš pogled seže dublje, u srce i dušu čovjeka”

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u svom je obraćanju zahvalio svim generacijama članova Udruge na doprinosu zajednici, istaknuvši da njezino djelovanje nadilazi potrebe samih članova.

"Želim tebi, dragi Ivane, i svim članicama i članovima, ne samo današnjima nego i onima koji su bili dio Udruge, a neki više nisu među nama, reći jedno iskreno hvala. Čestitam vam na 75 godina iznimno plodonosnog rada, ne samo za vaše članove nego i za cijelu našu zajednicu", kazao je Boban.

Posebno emotivan dio njegova govora odnosio se na način na koji slijepe osobe doživljavaju i razumiju potrebe drugih ljudi.

"Mi koji vidimo, posebno mi u institucijama koji smo zaduženi za ravnopravnost svih građana, često imamo površan pogled. Vaš pogled je puno dublji. To je pogled u dušu čovjeka, pogled u srce onoga kojemu je pomoć potrebna. Vi ste često dalekovidniji i dublje vidite potrebe ljudi nego mi sami", poručio je župan.

Naglasio je kako Županijska udruga slijepih Split nije organizacija koja samo traži podršku institucija, nego aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz europskih, nacionalnih i lokalnih izvora.

Podsjetio je i na priznanja koja je Udruga dobila za svoj rad.

"U posljednje tri godine dvostruki su dobitnici županijskih nagrada, a nedavno im je dodijeljena i kolektivna nagrada Splitsko-dalmatinske županije. To dovoljno govori o njihovoj aktivnosti i doprinosu zajednici", istaknuo je Boban.

Spomenuo je i člana Udruge Ivana Roganovića, koji sudjeluje u radu Županijske skupštine, naglasivši njegov angažman i zauzimanje za potrebe drugih udruga iz socijalnog područja.

Župan je obećao nastavak potpore projektima koji pridonose zapošljavanju, pristupačnosti i ravnopravnosti osoba s invaliditetom.

"Bit ćemo vam i dalje partneri u realizaciji projekata, sve dok u svim segmentima života ne budete potpuno ravnopravni članovi ove zajednice. Na nas možete računati kao na podršku, vodiča i partnera u ostvarivanju svojih ciljeva", poručio je Boban.

Veljača: „U posljednjih deset godina Udruga ide sve bolje i bolje”

Okupljenima se obratila i Andrea Veljača, izvršna direktorica Hrvatskog saveza slijepih, koja je istaknula da 75 godina djelovanja predstavlja mnogo više od same obljetnice.

"To je 75 godina zajedništva, solidarnosti i borbe za prava, ali i 75 godina ljudskih priča i sudbina koje su bile lakše upravo zato što su ti ljudi imali podršku ove Udruge", rekla je Veljača.

Posebno je pohvalila napredak Udruge u posljednjem desetljeću, istaknuvši važnost kvalitetnog vodstva, stručnih djelatnika i kontinuiranog provođenja projekata.

"Nema dobrih lidera bez dobrih pratitelja i stručne službe koja zna raditi svoj posao. U posljednjih deset godina ova se Udruga razvija i ide sve bolje i bolje. Niz projekata, aktivnosti i oblika podrške koje organiziraju izravno pridonosi kvaliteti i sadržaju života njihovih članova", naglasila je.

Govoreći o postignućima na nacionalnoj razini, podsjetila je na važnost prava na inkluzivni dodatak, sustavno pružanje osobne asistencije i financiranje udruga osoba s invaliditetom.

"Zajedničkim djelovanjem u posljednje tri godine ostvarili smo ono što je bio dvadesetogodišnji san slijepih osoba. Riječ je o pravu na inkluzivni dodatak, sustavnoj usluzi osobne asistencije i sustavnom financiranju udruga osoba s invaliditetom, koje su konačno prepoznate kao organizacije od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku", istaknula je Veljača.

Naglasila je i kako su udruge tijekom posljednjih godina prošle veliku transformaciju. Od mjesta okupljanja i međusobne podrške postale su važni pružatelji socijalnih usluga, što sa sobom donosi i veću odgovornost.

"Sigurna sam da je splitska Udruga spremna za tu transformaciju i promjene koje dolaze. Zajedničkim djelovanjem možemo iskoristiti tehnološki napredak, unaprijediti pomagala i omogućiti slijepim i slabovidnim osobama da ostvare svoje želje, aktivnosti i potencijale", poručila je.

Na kraju obraćanja, u ime Hrvatskog saveza slijepih, Udruzi je uručila simboličan dar, skulpturu, kao znak zahvalnosti za dugogodišnju suradnju i zajednička postignuća.