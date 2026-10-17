Veliki zaokret u Europi: Francuska i Njemačka dogovorile blaža pravila za automobile, mijenja se plan za 2035.

Francuska i Njemačka postigle su načelni dogovor o promjenama europskih pravila za automobilsku industriju, čime bi proizvođači mogli dobiti znatno više prostora za ispunjavanje ciljeva smanjenja štetnih emisija. Sporazum, postignut u četvrtak, predstavlja važan pomak u odnosima dviju najvećih europskih gospodarskih sila, koje su se dosad razilazile oko budućnosti automobilske industrije.

Kako su za AFP potvrdili diplomatski izvori, Pariz i Berlin usuglasili su se oko ublažavanja pravila o emisijama ugljičnog dioksida, ali i oko uvjeta pod kojima će se vozila moći označavati kao proizvodi proizvedeni u Europi.

Dogovor još nije konačan jer se čeka završno odobrenje njemačke strane, no mogao bi imati velik utjecaj na buduće odluke Europske unije.

Što će biti sa zabranom benzinaca i dizelaša od 2035. godine?

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na dosadašnji plan prema kojem bi od 2035. godine u Europskoj uniji prestala prodaja novih automobila s klasičnim benzinskim i dizelskim motorima.

Europska komisija ranije je predložila ublažavanje tog cilja. Umjesto potpunog uklanjanja emisija iz ispušnih sustava novih vozila, proizvođači bi morali ostvariti njihovo smanjenje od 90 posto.

Preostalih deset posto emisija trebalo se nadoknaditi posebnim mehanizmima, među kojima je bila i uporaba čelika proizvedenog uz niže emisije ugljika.

Međutim, prema nacrtu francusko-njemačkog sporazuma, i taj bi zahtjev bio uklonjen. Proizvođači automobila tako više ne bi imali obvezu kompenzirati preostale emisije, što bi im dodatno olakšalo prilagodbu novim pravilima.

Takvo rješenje posebno je zagovarala Njemačka, čija se automobilska industrija suočava s velikim izazovima u prijelazu na električna vozila.

Više prostora za automobile na obnovljiva goriva

Dogovor predviđa i mogućnost da se vozila koja koriste obnovljiva goriva u određenim okolnostima računaju kao automobili s nultom emisijom.

Time bi proizvođači dobili dodatne mogućnosti za ispunjavanje europskih klimatskih ciljeva, bez potpunog oslanjanja na električne automobile.

Promjene se odnose i na sustav takozvanih super-bodova, kojim Europska unija želi potaknuti proizvodnju vozila s nižim emisijama.

Europska komisija prvotno je predlagala dodatne pogodnosti za proizvođače malih i cjenovno pristupačnih električnih automobila.

Francuska i Njemačka sada su se usuglasile da bi se takve pogodnosti trebale proširiti na sva vozila, neovisno o njihovoj veličini ili duljini.

To bi automobilskim kompanijama omogućilo veću fleksibilnost pri ostvarivanju propisanih ciljeva.

Što znači oznaka „proizvedeno u Europi”?

Drugi važan dio sporazuma odnosi se na definiranje europskog podrijetla automobila, što bi trebalo imati značajnu ulogu u budućim mjerama potpore domaćoj industriji.

Njemačka je zagovarala šire tumačenje oznake „proizvedeno u Europi”, koje bi uključivalo i važne trgovinske partnere izvan Europske unije.

Francuska je, s druge strane, tražila da se pogodnosti namijenjene europskoj proizvodnji prvenstveno ograniče na države članice EU-a.

Prema postignutom kompromisu, osnovu sustava činilo bi 27 članica Europske unije, dok bi se pojedine druge države mogle uključiti pod posebnim uvjetima.

Među zemljama kojima bi se mogla otvoriti ta mogućnost posebno se spominju Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška.

Na taj način Francuska je uspjela zadržati užu definiciju europske proizvodnje, uz određene iznimke za važne partnere.

Dogovor koji bi mogao promijeniti europsko tržište automobila

Francuska i Njemačka mjesecima su imale različite stavove o tome kako pomoći europskim proizvođačima automobila, koji se suočavaju sa sve snažnijom međunarodnom konkurencijom i visokim troškovima prilagodbe novim tehnologijama.

Berlin je inzistirao na fleksibilnijim ekološkim pravilima, dok je Pariz nastojao očuvati klimatske ciljeve i osigurati da europske industrijske potpore prvenstveno koriste proizvodnji unutar Unije.

Postignuti kompromis pokazuje da su obje strane pristale na određene ustupke kako bi pronašle zajednički smjer.

Ipak, važno je naglasiti da francusko-njemački sporazum sam po sebi ne mijenja postojeće propise Europske unije. Za njihovu izmjenu bit će potrebni daljnji zakonodavni koraci na europskoj razini.

Ako predložene promjene budu prihvaćene, europska automobilska industrija mogla bi dobiti znatno blaže uvjete za prilagodbu klimatskim ciljevima, a budućnost benzinskih i dizelskih automobila nakon 2035. godine mogla bi izgledati drukčije nego što je prvotno planirano.