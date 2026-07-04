Veliki zaokret u bankama: Stižu nova pravila za kredite, minuse i rate

Kredit za stan, minus na računu, čak i kupnja na rate, sve to od studenoga uređuje novi Zakon o potrošačkim kreditima.

"Temeljni cilj zakona je dodatno jačanje zaštite potrošača, odgovornog kreditiranja i transparentnosti tržišta", poručio je ministar financija Tomislav Ćorić.

No što to zapravo znači za građane, objašnjava stručnjakinja.

"Bit će puno manje sitnog teksta koji je uvijek stvarao problem, puno manje bi trebalo biti time neugodnih iznenađenja, a s druge strane puno više odgovornosti od strane onih koji kredit nude", rekla je Petra Posedel Šimović, financijska analitičarka.

Gotovo je i s uvjetovanjem povoljnijih kredita time da korisnik mora prebaciti plaću. Također, banke od studenoga ne smiju povećati minuse bez pristanka korisnika, piše novinar portala Dnevnik.hr Roko Kalafatić.

Novi zakon ne znači manje kredita, nego odgovornije kreditiranje, ranije je tvrdila Hrvatska udruga banaka. No pravila se mijenjaju i za teleoperatere. Nema više ni kupnje preskupih mobitela na rate.

Od studenoga će vam teleoperateri, baš kao i banke, izračunavati kreditnu sposobnost, a ako već svoju ratu plaćate, zasigurno znajte da će vam kod banke to značiti i nešto niži kredit.

Postoje promjene i za one koji kredit tek trebaju podignuti. Do novca se može, ali sve teže.

"Prvi put naglasak se pomiče s pitanja hoće li banka odobriti kredit – na građanina, u smislu može li ga građanin uredno otplaćivati", kazala je Posedel Šimović.

Za one koji su u problemima s dugovima, Fina će nuditi besplatno savjetovanje. Nekima to neće trebati, a krediti će onima s prosječnom plaćom postati još nedostižniji.