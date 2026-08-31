Veliki zaokret pred kotarske izbore u Splitu: Centar i ljevica zakopali ratne sjekire, jedan kvart u kojem su vladali "predaju" HDZ-u!

Split krajem rujna ponovno ulazi u izborni ritam, ovoga puta na razini gradskih kotareva i mjesnih odbora. Gradsko vijeće dalo je zeleno svjetlo za raspisivanje izbora koji bi se, prema usvojenom prijedlogu, trebali održati 27. rujna 2026., a birališta bi toga dana bila otvorena od 7 do 19 sati.

Splićani će odlučivati o sastavu vijeća u 27 gradskih kotareva i sedam mjesnih odbora, pri čemu će svaka od ukupno 34 jedinice mjesne samouprave dobiti po sedam vijećnika.

Izbori će tako biti održani u mjesnim odborima Donje Sitno, Gornje Sitno, Kamen, Slatine, Srinjine, Stobreč i Žrnovnica, kao i u gradskim kotarevima Bačvice, Blatine – Škrape, Bol, Brda, Grad, Gripe, Kman, Kocunar, Lokve, Lovret, Lučac – Manuš, Meje, Mejaši, Mertojak, Neslanovac, Plokite, Pujanke, Ravne Njive, Sirobuja, Spinut, Split 3, Sućidar, Šine, Trstenik, Varoš, Visoka i Žnjan.

Dosadašnji rivali sada zajedno

Najveća politička novost ovih izbora, međutim, neće biti samo u imenima kandidata nego u potpuno drugačijem odnosu snaga na lijevom i liberalnom dijelu političke scene.

Na posljednjim lokalnim izborima SDP, Možemo i Direkt nastupili su zajedno, dok je njihov odnos s Centrom tijekom kampanje bio daleko od prijateljskog. Između dva politička bloka razmjenjivale su se teške poruke i kritike, zbog čega je malo tko tada očekivao da će nekoliko mjeseci kasnije pronaći zajednički jezik.

Uoči kotarskih izbora ratne sjekire, čini se, ipak su zakopane.

Prema informacijama Dalmacije Danas, SDP, Možemo, Direkt i Centar dogovorili su suradnju i koordinirani nastup po splitskim kvartovima.

Novoizabrani predsjednik splitskog SDP-a Danijel Kukoč za Dalmaciju Danas otkrio je i osnovni princip prema kojem će se određivati nositelji lista.

– U načelu će SDP imati nositelje u kotarevima u kojima je stranka do sada bila na vlasti. Tamo gdje su ih imali Centar i Možemo, oni će istaknuti nositelje. U ostalim kotarevima nositelji će biti oni koji su prije četiri godine osvojili najviše glasova – kazao nam je Kukoč.

Dodaje da će se na listama naći velik broj mlađih ljudi.

– Svi ćemo podržati Josipa Perića na Mertojaku – otkrio je.

Ivošević ide na Grad, zanimljiv dvoboj s Arapović

Dalmacija Danas doznaje i dio imena koja bi trebala predvoditi zajedničke ili koordinirane liste ovog političkog bloka.

Na području Grad nositelj bi trebao biti Bojan Ivošević, a upravo bi taj kotar mogao postati jedan od politički najzanimljivijih na ovim izborima. Nasuprot njemu, listu HDZ-a trebala bi predvoditi dosadašnja predsjednica kotara, nezavisna Lara Arapović.

Na Blatinama bi nositelj trebao biti Goran Šarotić, na Gripama Karlo Pilko, dok bi listu u Lučcu – Manuš predvodila Iva Tukić.

Za Split 3 predviđena je Karmen Višić, za Plokite Ivica Kekez, a za Lokve Mladen Lončar.

U Spinutu bi nositeljica trebala biti Tanja Jadrešić iz Možemo, dok bi na Bačvicama listu trebala predvoditi Dita Agoli Wäspi,.

Veliko iznenađenje u Žrnovnici: Neće ni izaći na izbore

Posebno zanimljiva situacija razvija se u Žrnovnici.

Kako doznaje Dalmacija Danas, SDP, Možemo, Direkt i Centar ondje uopće neće imati svoju listu.

Riječ je o mjesnom odboru u kojem je predsjednik u proteklom mandatu bio Mario Lolić, izabran s liste Centra. Lolić je u međuvremenu postao i gradski vijećnik, a već je ranije najavio da se više neće kandidirati na razini Mjesnog odbora Žrnovnica.

Time će, prema sadašnjim informacijama, lijevi i liberalni blok praktički ostati bez svojih predstavnika na izborima u Žrnovnici. Iako je Lolić ovo najavio prije gotovo tri mjeseca, stranke se očito nisu potrudile sastaviti listu.

To je tim zanimljivije jer Žrnovnica, za razliku od većeg dijela istoka Splita, nema čvrsto zacementiran politički obrazac. Poput Splita u cjelini, i ovaj mjesni odbor tijekom posljednjih izbornih ciklusa znao je mijenjati političku većinu.

Nije nam poznato koje se liste natječu u Žrnovnici, ali gotovo je izvjesno da je trenutačno jedina neizvjesnot ta - hoće li HDZ u vijeću Mjesnog odbora imati sve vijećnike ili "samo" većinu.