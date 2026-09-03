VELIKI ZAOKRET IZNAD OMIŠA? Hrvatske ceste ipak (djelomično) mijenjaju projekt: Brza cesta spojit će se na DC70, evo što će biti s tunelom Komorjak

Dogodio se vrlo važan zaokret u projektu buduće brze ceste Dugi Rat – Omiš, odnosno na njezinu završnom dijelu iznad Omiša.

Prema najnovijem projektnom rješenju, planira se spoj brze ceste na državnu cestu DC70, prometnicu kojom se iz Omiša preko zaleđa ide prema autocesti A1. Upravo je nepostojanje takvog izravnog spoja godinama bilo jedna od najvećih zamjerki postojećem projektu.

Još važnije, već izgrađeni tunel Komorjak sjever, koji povezuje DC70 s mostom Cetina, prema novom bi rješenju u cijelosti ostao u prometnoj funkciji.

Istodobno se više ne bi realizirala ranije planirana račva prema tunelima Komorjak sjever i Komorjak.

Predan elaborat za izmijenjeno rješenje

Kako doznajemo, za izmjenu je već pripremljena dokumentacija, a Hrvatske ceste predale su elaborat u postupku zaštite okoliša.

U obrazloženju izmjene izričito se navodi da prethodno predviđenom trasom nije bio omogućen spoj na DC70, dok se novim rješenjem takav spoj planira.

To je važna promjena jer upravo DC70 predstavlja ključnu vezu Omiša s njegovim zaleđem i autocestom A1. I u ranijoj dokumentaciji Hrvatskih cesta isticana je važnost tog pravca za povezivanje Omiša, omiške Zagore i autoceste.

U siječnju su poručivali: „Trasa ostaje kakva je“

Ova novost posebno je zanimljiva kada se usporedi s onim što se govorilo početkom godine.

Dalmacija Danas je 16. siječnja objavila kako iz Hrvatskih cesta poručuju da se cjelovita trasa neće mijenjati. Naš sugovornik tada je tvrdio kako bi potpuno izmještanje trase zahtijevalo novu studiju utjecaja na okoliš, izmjene prostornih planova i moglo odgoditi projekt godinama.

Dva dana poslije predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir za HRT je bio još izravniji:

„Trasa ostaje kakva je“, kazao je tada, naglašavajući da ne dolaze u obzir izmjene koje bi zahtijevale novu prostornoplansku dokumentaciju i novu studiju utjecaja na okoliš.

Međutim, već tada je ostavljena jedna važna ograda.

Hrvatske ceste su Dalmaciji Danas službeno potvrdile da se rade dodatne analize spoja obilaznice Omiša prema autocesti te da bi se, pokaže li se rješenje izvedivim, mogla provesti tehnička prilagodba unutar postojećeg projekta, uz potrebne izmjene dokumentacije i dozvola.

Čini se da se upravo ta mogućnost sada pretvara u konkretno projektno rješenje.

Nije riječ o potpunom premještanju trase koje su tražili Omišani

Treba ipak napraviti važnu razliku.

Ova izmjena, prema trenutačno dostupnim informacijama, ne znači da su Hrvatske ceste prihvatile alternativnu trasu koju su zagovarale omiške udruge i dio lokalne zajednice.

Savez za Poljica i druge inicijative tražili su znatno veći zahvat – pomicanje trase sjevernije, gradnju čvora u Zakučcu i jednog dužeg tunela kroz Komorjak, čime bi se izbjegao dio planiranih tunela i vijadukata iznad Prika.

Dakle, osnovni koridor Dugi Rat – Omiš zasad ostaje, ali se prometno rješenje na području Komorjaka mijenja kako bi se brza cesta povezala s DC70.

Upravo je činjenica da stari projekt nije omogućavao kvalitetnu izravnu vezu s DC70 i autocestom bila jedna od glavnih kritika koje su Omišani godinama iznosili.

Hrvatske ceste za DD: Još čekamo građevinske dozvole

Dalmacija Danas od Hrvatskih cesta zatražila je i informaciju kada bi konačno mogli početi radovi na dionici Dugi Rat – Omiš.

Odgovorili su nam da postupak još traje.

„U postupku smo ishođenja i ostalih građevinskih dozvola za predmetni projekt. Predana je sva dokumentacija. Čim se ostvare preduvjeti da izvođač može biti uveden u posao, isti će biti uveden te će radovi započeti“, odgovorili su iz Hrvatskih cesta za Dalmaciju Danas.

To znači da, unatoč tome što je ugovor s izvođačem potpisan još u siječnju, izvođač još nije uveden u posao.

Ugovor za izgradnju približno 4,5 kilometara dionice Dugi Rat – Omiš i spojne ceste potpisan je 24. siječnja, a vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 84,7 milijuna eura bez PDV-a. Ugovorni rok izvođenja je 42 mjeseca.

Sat od 42 mjeseca još nije počeo otkucavati

Hrvatske ceste su još u rujnu prošle godine za Dalmaciju Danas govorile da će radovi početi nakon završetka postupaka ishođenja građevinskih dozvola i izvlaštenja.

U siječnju su zatim pojasnili kako je planirano trajanje radova 42 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao.

Budući da izvođač još nije uveden, praktično to znači da rok od 42 mjeseca još nije ni počeo teći.

A dok se čekaju posljednje dozvole, projekt se očito više ne priprema u potpuno istom obliku u kojem je predstavljen početkom godine: na području iznad Omiša sada se planira rješenje koje brzu cestu izravno povezuje s DC70 i zadržava tunel Komorjak sjever u punoj funkciji.

To bi mogla biti jedna od najvažnijih izmjena omiške obilaznice od početka cijelog projekta.