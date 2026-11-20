Šibensko-kninska županija nastavlja ulaganja u obnovu obale, lučke infrastrukture, plaža i šetnica, a novi ugovori potpisani u Murteru donose dodatnih 785.000 eura za dva različita programa. Župan Paško Rakić potpisao je 19. studenoga izmjene sporazuma o zajedničkom financiranju sanacije pomorskog dobra, vrijedne 585.000 eura, dok je zasebnim ugovorom osigurano 200.000 eura za rekonstrukciju lukobrana u Prvić Luci. Ulaganja će obuhvatiti velik broj obalnih naselja i otoka na području županije, gdje su obnova infrastrukture i zaštita obale važni za svakodnevni život stanovnika i turističku djelatnost.

Više od milijun eura za sanaciju pomorskog dobra

Novi iznos od 585 tisuća eura nastavak je programa u kojem je tijekom proljeća već raspoređeno 435.000 eura. Time ukupna ovogodišnja vrijednost županijskog programa sanacije pomorskog dobra doseže 1.020.000 eura, bez zasebnog izdvajanja za rekonstrukciju lukobrana na Prviću. Sredstva su raspoređena gradovima i općinama za obnovu oštećenih obalnih dijelova, sanaciju šetnica, uređenje plaža i druge radove na javnim obalnim površinama.

Gradu Šibeniku sada je namijenjeno dodatnih 70.000 eura, čime ukupna ovogodišnja sredstva za sanaciju pomorskog dobra na njegovu području dosežu 130.000 eura. Među planiranim zahvatima nalaze se radovi na Jadriji, u Žaboriću, Grebaštici, Brodarici, Jadrtovcu i Zablaću. Posebno se spominju sanacije obalnih parapetnih zidova, šetnica i mula, odnosno infrastrukture čije održavanje izravno utječe na sigurnost i korištenje obalnog prostora.

Novac stiže i u Primošten, Tisno, Tribunj i Pirovac

Po dodatnih 70.000 eura dodijeljeno je Skradinu, Pirovcu, Tribunju i Tisnom, čime njihova ukupna izdvajanja u ovogodišnjem programu dosežu po 110.000 eura. U Skradinu su predviđeni radovi na obalnom dijelu i rivi, dok će Pirovac sredstva koristiti za uređenje mula, lučice Stare rive i dijela nogostupa. U Tribunju su planirane sanacije na plažama Zamalin, Bristak i Sovlje, uz radove povezane s uređenjem obalne šetnice.

Općini Primošten osigurano je dodatnih 60.000 eura, pa ukupna vrijednost potpore za 2026. godinu iznosi 100.000 eura. Među planiranim poslovima su održavanje i dohranjivanje plaža, uređenje šetnica, postavljanje zaštitnih ograda, klupa i koševa za otpad te nastavak uređenja javne rasvjete na pojedinim obalnim dionicama. Ulaganja će tako obuhvatiti i sigurnosne zahvate i poboljšanje sadržaja koji koriste stanovnici i posjetitelji.

Sanirat će se obala i na Kornatima

U programu su predviđeni zahvati na otocima i manjim obalnim naseljima, gdje radovi često zahtijevaju složeniju organizaciju nego na kopnu. Za područje Općine Murter-Kornati planirane su sanacije na otocima Žut, Ravni Žakan i Kornat, uključujući uvale Gornji Pinezel i Lučica. Dodatni radovi predviđeni su u uvalama Čigrađa i Hramina na Murteru te na oštećenim dijelovima šetnice Crnikovac.

Sredstva dobivaju i Bilice, gdje se planiraju radovi na rivi u uvali Vrulje, pojedinim plažama, obalnim zidovima i pristupima moru. U Tisnom, Betini i Jezerima predviđena su uređenja obalnih površina, staza, mula i manjih lučkih sadržaja. Takvi zahvati možda nisu veliki prema pojedinačnoj financijskoj vrijednosti, ali imaju znatan lokalni značaj, osobito ondje gdje se oštećenja obale ponavljaju nakon jakog juga i visokih valova.

Posebnih 200 tisuća eura za lukobran u Prvić Luci

Među najvažnijim pojedinačnim projektima izdvaja se rekonstrukcija lukobrana u Prvić Luci, za koju je Županija osigurala 200.000 eura. Ugovor o sufinanciranju potpisan je sa Županijskom lučkom upravom, a sredstva su namijenjena projektu koji je važan za sigurnost lučkog prostora na otoku. Lukobrani imaju posebno značajnu ulogu u zaštiti plovila i lučke infrastrukture tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Potpisani ugovor predstavlja važan financijski korak, no još ne znači da su završeni svi postupci potrebni za početak građevinskih radova. Za potpunu sliku projekta potrebno je znati njegovu ukupnu vrijednost, planirani obuhvat rekonstrukcije i očekivani rok izvođenja. Stanovnicima Prvića osobito će biti važno koliko će budući zahvat poboljšati zaštitu luke tijekom jakih vjetrova i valova.