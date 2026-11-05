Poznata dalmatinska marina dobiva novog koncesionara? Raspisan natječaj, u planu velika rekonstrukcija

Jedna od poznatijih marina na trogirskom području ulazi u novu fazu planiranja svoje budućnosti. Splitsko-dalmatinska županija objavila je 3. studenoga 2026. godine natječaj za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja marine Agana, smještene u istoimenom zaljevu, u samom naselju Marina.

Iako se na prvi pogled radi o redovitom postupku dodjele koncesije, iza natječaja stoji projekt koji bi mogao znatno promijeniti izgled i funkcionalnost ove nautičke luke. Uz dokumentaciju za nadmetanje Županija je objavila lokacijsku dozvolu, arhitektonski projekt, grafičke prikaze koncesijskog područja i niz mišljenja nadležnih institucija.

Posebno su zanimljivi detalji ranije izrađenog projekta rekonstrukcije, koji otkrivaju kakvi su zahvati bili planirani na obali i u akvatoriju marine.

Novi lukobran od 140 metara, tri pontonska gata i preuređenje obale

Prema rješenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja iz veljače 2024. godine, kojim je razmatran zahvat uređenja marine Agana, predviđena je opsežna rekonstrukcija postojeće luke.

Projekt je obuhvaćao uklanjanje postojećeg nasipanog lukobrana i dijela gatova, obnovu i djelomično proširenje obale te izgradnju novog lukobrana duljine približno 140 metara. Novi lukobran planiran je na pilotima, oko 22,5 metara istočno od položaja postojećeg nasipanog lukobrana.

Predviđeno je i uređenje približno 424 metra obale, uz izgradnju triju pontonskih gatova. Jedan bi bio dug približno 94 metra, a druga dva po 67 metara.

Zanimljivo je da raniji projekt nije predviđao povećanje broja vezova. Naprotiv, u dokumentaciji se navodi smanjenje kapaciteta sa 134 na 120 vezova. To pokazuje da je naglasak projekta bio na reorganizaciji i modernizaciji postojeće luke, a ne nužno na prihvatu većeg broja plovila.

Navedeni parametri odnose se na projekt razmatran 2024. godine, dok će konačan opseg zahvata biti potrebno usporediti s arhitektonskom dokumentacijom priloženom najnovijem natječaju.

U planu i novi sadržaji: Restoran, parkiralište i modernizirani servis

Rekonstrukcija nije zamišljena samo kao zahvat na morskom dijelu luke. Ranija projektna dokumentacija predviđala je i značajne promjene na kopnu.

Među njima su nova interna dvosmjerna prometnica širine šest metara, parkiralište te modernizacija prostora za servisiranje plovila. Planirano je uređenje prostora za novi travel lift, odnosno dizalicu za podizanje i spuštanje plovila, s bazenom dimenzija 20 puta osam metara. Iza njega predviđeno je pralište površine približno 200 četvornih metara.

Predviđena je i rekonstrukcija te dogradnja dvaju postojećih objekata u funkciji marine, namijenjenih recepciji, upravi, ugostiteljstvu, servisima, sanitarnim prostorima i spremištima.

Posebnu pozornost privlači planirana izgradnja dvoetažnog ugostiteljskog objekta, za koji je u ranijoj dokumentaciji spomenuta i mogućnost dodatnog bazena.

Takvi zahvati mogli bi znatno izmijeniti postojeći izgled nautičkog kompleksa i njegovu povezanost s okolnim prostorom.

Ministarstvo još 2024. razmatralo utjecaj projekta na okoliš

Projekt marine Agana već je prolazio postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 22. veljače 2024. donijelo je rješenje prema kojem za tada razmatrani zahvat nije bilo potrebno provesti puni postupak procjene utjecaja na okoliš, uz obvezu primjene propisanih mjera zaštite.

Među mjerama su pravodobno obavještavanje korisnika luke i stanovništva o početku radova, čišćenje morskog dna i priobalja nakon završetka građenja te zabrana ispuštanja otpadnih voda i sadržaja septičkih tankova u lučki akvatorij tijekom korištenja marine.

U obrazloženju Ministarstva navedeno je i da se tijekom gradnje mogu očekivati privremeni utjecaji poput buke, vibracija, prašine i zamućenja mora. Njihovo smanjivanje povezano je s odgovarajućom organizacijom gradilišta i provođenjem mjera zaštite.

Za stanovnike Marine posebno su važna pitanja prometnog opterećenja, pristupa obali i načina na koji će eventualna rekonstrukcija utjecati na svakodnevni život u zaljevu.

Koncesija se pripremala godinama: Jedna tvrtka već je dobila posebno ovlaštenje

Zanimljivo je da sadašnji natječaj ima i dulju administrativnu povijest.

Splitsko-dalmatinska županija još je 30. travnja 2024. godine ovlastila trgovačko društvo Jahting Sport Agana d.o.o. za ishođenje lokacijske dozvole potrebne za pripremu postupka dodjele koncesije.

Prema tadašnjoj odluci, na javni poziv za dobivanje tog ovlaštenja pristigle su dvije prijave, društava Jahting Sport Agana i Jahting Sport Agana Servis.

Važno je naglasiti da ovlaštenje za ishođenje lokacijske dozvole nije isto što i dodijeljena koncesija. Odluka je čak predvidjela mogućnost da koncesiju dobije drugi ponuditelj, koji bi u tom slučaju, pod propisanim uvjetima, morao nadoknaditi troškove izrade lokacijske dozvole. Ti troškovi ne smiju prijeći tri posto procijenjene vrijednosti investicije.

U ranijem županijskom Planu upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2024. do 2028. godine za marinu Agana bio je naveden procijenjeni rok koncesije od 20 godina. Konačno trajanje i financijske obveze potrebno je utvrditi prema uvjetima aktualnog natječaja.

Koliko će se ulagati i kada bi mogli početi radovi?

Na ta pitanja aktualna objava natječaja još ne daje jednostavan odgovor. Na stranicama Splitsko-dalmatinske županije dostupna je opsežna dokumentacija koja uključuje projektne i upravne akte, ali sama objava ne navodi izdvojeno ukupnu vrijednost ulaganja, rok za dovršetak radova ni konačan financijski model koncesije.

Objava natječaja također ne znači da su radovi već ugovoreni ili da je poznat budući koncesionar. To će ovisiti o provedbi postupka i odluci nadležnih tijela.

Za lokalnu zajednicu riječ je o važnom zahvatu jer je marina Agana smještena neposredno uz naselje Marina, čiji su obalni prostor, cestovna infrastruktura i svakodnevni život snažno povezani s nautičkom djelatnošću.

Hoće li se planirana modernizacija ostvariti u ranije predviđenom opsegu i kako će izgledati konačno uređenje marine, pokazat će daljnji tijek koncesijskog postupka.

Cjelokupna natječajna dokumentacija, uključujući arhitektonski projekt, lokacijsku dozvolu i grafičke prikaze, dostupna je na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije.