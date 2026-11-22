U Kaštel Sućurcu priprema se jedan od značajnijih zahvata u sustavu oborinske odvodnje, koji bi trebao poboljšati prikupljanje i odvođenje kišnice s velikog dijela okolnog područja. Grad Kaštela donio je odluku o odabiru ponude vrijedne 613.451 euro bez PDV-a za izgradnju oborinske kanalizacije u Ulici Krknjač, a novi sustav bit će povezan s morem. Riječ je o infrastrukturnom projektu koji, osim izgradnje gotovo 400 metara odvodnje, predviđa i tehnički zahtjevan prolaz ispod željezničke pruge te obnovu dijela postojeće vodoopskrbne mreže.

Nova oborinska kanalizacija projektirana je za prihvat voda s približno 25 hektara površine, što odgovara području od oko 250.000 četvornih metara. Time se stvara infrastruktura koja bi trebala omogućiti učinkovitije prikupljanje i kontrolirano odvođenje oborinskih voda, osobito tijekom intenzivnih kiša. Važno je, međutim, razlikovati projektirani kapacitet sustava od stvarnog učinka na eventualna plavljenja, koji će biti moguće procijeniti tek nakon izgradnje i stavljanja sustava u funkciju.

Kanal će se protezati od Tuđmanove ulice do mora

Prema projektnoj dokumentaciji, trasa oborinske kanalizacije prolazit će Ulicom Krknjač, od područja Ulice dr. Franje Tuđmana prema obali. Predviđena je izgradnja cjevovodnog dijela sustava, a bliže moru i betonskog kanala kojim će se oborinske vode odvoditi do ispusta. Ukupna duljina zahvata iznosi približno 400 metara, pri čemu su pojedini dijelovi odvodnje prilagođeni prostornim i tehničkim uvjetima na terenu.

Posebno je zanimljivo što projekt ne predstavlja samo rješenje za postojeći obuhvat, nego predviđa mogućnost budućeg proširenja sustava. Na novi kanal planira se naknadno priključiti dodatni kolektor, čija izgradnja zasad nije dio ovog ugovora. Zbog toga su pojedini dijelovi sustava projektirani tako da mogu prihvatiti i buduće količine oborinskih voda.

Najzahtjevniji dio radova bit će prolaz ispod pruge

Jedan od najvećih tehničkih izazova predstavlja prolaz instalacija ispod željezničke pruge na području Kaštel Sućurca. Riječ je o osjetljivoj lokaciji na kojoj izvođenje radova mora biti usklađeno sa sigurnosnim zahtjevima željezničke infrastrukture i uvjetima njezina korištenja. Projekt predviđa posebno tehničko rješenje za polaganje cijevi ispod pruge, čime se nastoji izbjeći potreba za većim zadiranjem u postojeći kolosijek.

Za stanovnike ovog dijela Sućurca važno je i pitanje organizacije gradilišta, jer će se radovi izvoditi uz postojeće prometne i komunalne koridore. Hoće li tijekom izvođenja biti privremenih zatvaranja dijelova Ulice Krknjač i kakva će se regulacija primjenjivati, zasad nije precizirano u dostupnoj obavijesti o odabiru. Takvi će detalji biti važni prije stvarnog početka građevinskih radova.

Uz kanal mijenjat će se i dotrajali vodovod

Projekt obuhvaća i zamjenu dijela postojeće vodoopskrbne infrastrukture, što znači da će se dio radova obavljati istodobno s izgradnjom oborinske kanalizacije. Predviđena je zamjena dotrajalog vodoopskrbnog cjevovoda promjera 100 milimetara novim, većim cjevovodom promjera 125 milimetara. Takav pristup omogućuje da se prilikom jednog zahvata u prometnicu obnove dvije vrste komunalne infrastrukture, umjesto da se ista ulica ponovno raskopava zbog zasebnih radova.

U postupku javne nabave kao zajednički naručitelji sudjeluju Grad Kaštela i Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split. Za građane će tijekom realizacije biti posebno važno osigurati kontinuitet vodoopskrbe i pravodobne informacije o eventualnim privremenim prekidima. Prema dostupnim podacima, projekt predviđa odgovarajuća privremena rješenja priključenja tijekom zamjene postojećeg vodovoda.

Odabrana ponuda niža je od procijenjene vrijednosti

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 700.000 eura bez PDV-a, dok je odabrana ponuda vrijedna 613.451 euro, odnosno približno 12,4 posto manje od procjene. U postupku je zaprimljeno šest ponuda, a najpovoljniju je dostavila zajednica ponuditelja koju čine Ludwig Pfeiffer Adria i Vodoprivreda Vinkovci. Odluka o odabiru donesena je 20. studenoga, ali to još ne znači da je ugovor potpisan niti da su radovi započeli.

Predviđeno trajanje izvođenja radova iznosi sedam mjeseci od potpisivanja ugovora, što znači da će stvarni kalendar radova ovisiti o završetku postupka javne nabave i uvođenju izvođača u posao. Prije potpisivanja ugovora potrebno je poštovati propisane rokove i mogućnost korištenja pravnih lijekova. Nakon toga slijedit će konkretnija slika o početku radova i njihovoj organizaciji.

U konačnici, riječ je o zahvatu koji bi trebao poboljšati funkcioniranje oborinske odvodnje u dijelu Kaštel Sućurca i osigurati osnovu za buduće širenje sustava. Njegova važnost nije samo u vrijednosti ulaganja, nego i u činjenici da se radovi izvode na prostoru na kojem se susreću prometna, željeznička, vodovodna i oborinska infrastruktura. Hoće li novi sustav u potpunosti odgovoriti na potrebe ovog područja, pokazat će njegova buduća funkcionalnost i dovršetak planiranih povezanih zahvata.