Veliki zahvat na ulazu u Split: Autocesta se zatvara, promet se preusmjerava sve do Božića. Što će biti s gužvama?

Hrvatske autoceste započinju novu fazu rekonstrukcije jednog od najvažnijih prometnih čvorova u Dalmaciji. Već sutra navečer slijede zatvaranja pojedinih dionica autoceste A1, a od četvrtka se uvodi nova prometna regulacija koja bi trebala potrajati do 23. prosinca.

Jedan od najprometnijih cestovnih ulaza u Dalmaciju ulazi u novu fazu rekonstrukcije. Hrvatske autoceste (HAC) najavile su nastavak radova na čvoru Split na autocesti A1, što će tijekom sljedećih mjeseci značajno promijeniti način prometovanja prema Splitu, Dubrovniku i Zagrebu.

Nova faza radova počinje danas, 13. listopada, postavljanjem privremene prometne signalizacije, dok se prva ozbiljnija ograničenja očekuju već sutra navečer.

Prometna regulacija koja se uvodi 15. listopada trebala bi ostati na snazi sve do 23. prosinca 2026. godine, neposredno prije božićnih i novogodišnjih blagdana.

Riječ je o zahvatu koji je važan ne samo za stanovnike Splita i okolice nego i za velik dio vozača koji autocestom A1 putuju između sjevera i juga Hrvatske.

Prva zatvaranja već u srijedu navečer

Prema službenoj obavijesti Hrvatskih autocesta, radovi na postavljanju privremene prometne opreme počinju danas, ali se promet tijekom pripremnih zahvata odvija bez dodatnih ograničenja.

Situacija se mijenja u srijedu, 14. listopada, u 20 sati.

Zbog postavljanja betonskih zaštitnih ograda tipa New Jersey na dvotračnom kraku čvora Split zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Prgomet i Split, uključujući čvor Vučevica, u smjeru Dubrovnika.

Istodobno se za vozače koji putuju iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu zatvara dionica između čvorova Bisko i Dugopolje u smjeru Zagreba.

U četvrtak, 15. listopada, od 6 sati počinje nova faza prometne regulacije.

Za vozače koji dolaze iz smjera Zagreba prema Dubrovniku promet će se preusmjeravati preko naplatne postaje Split i kružnog toka na državnoj cesti DC1.

Tijekom izvođenja radova i dalje će biti omogućeno uključivanje na autocestu preko naplatne postaje Split u smjeru Zagreba i Dubrovnika te preko čvora Vučevica u smjeru Zagreba.

Hoće li nastajati gužve na Dugopolju i prilazima Splitu?

Iako je cilj rekonstrukcije povećanje kapaciteta i protočnosti čvora Split, privremena regulacija otvara pitanje dodatnog prometnog opterećenja okolnih prometnica.

Posebno se to odnosi na područje Dugopolja, kružni tok na DC1 te cestovne pravce kojima svakodnevno prometuju stanovnici Splita, Solina, Kaštela i šire okolice.

Preusmjeravanje dijela prometa preko naplatne postaje i kružnog toka moglo bi dovesti do povećanog opterećenja u razdobljima najintenzivnijeg prometa.

Međutim, stvarne posljedice za vrijeme putovanja tek će se moći procijeniti nakon uspostave nove regulacije.

Važno je i pitanje jesu li Hrvatske autoceste izradile prometne simulacije koje pokazuju koliko bi se u jutarnjim i poslijepodnevnim satima moglo produljiti putovanje prema Splitu i iz njega.

Za brojne vozače upravo će taj podatak biti važniji od tehničkih detalja same rekonstrukcije.

Jedan nadvožnjak izgrađen, drugi tek treba dovršiti

Rekonstrukcija čvora Split nije započela ovoga tjedna.

Tijekom dosadašnjih radova izgrađen je jedan novi nadvožnjak, izvedeni su zemljani radovi na proširenju sjevernih krakova čvora te znatan dio sustava unutarnje odvodnje.

Postojeći nadvožnjak uklonjen je, a na njegovu mjestu izveden je donji ustroj drugog novog nadvožnjaka.

U nastavku projekta predviđeni su dovršetak drugog nadvožnjaka, izgradnja gornjeg ustroja krakova čvora, završetak odvodnje te postavljanje rasvjete, zaštitnih sustava i prometne signalizacije.

HAC očekuje da će dovršetkom ove faze biti povećani kapacitet i protočnost čvora.

To je posebno važno tijekom turističke sezone, kada čvor Split preuzima velik dio prometa koji iz unutrašnjosti Hrvatske dolazi prema srednjoj i južnoj Dalmaciji.

Zašto se radovi nastavljaju upravo sada?

Hrvatske autoceste navode kako tijekom ljetnog razdoblja nisu izvođeni radovi koji bi značajnije utjecali na odvijanje prometa, s obzirom na pojačani turistički promet.

Nastavak rekonstrukcije u listopadu omogućuje izvođenje zahtjevnijih zahvata izvan vrhunca sezone.

Ipak, prometna opterećenja na prilazima Splitu nisu ograničena samo na ljetne mjesece.

Dugopolje i okolne prometnice svakodnevno koriste brojni stanovnici splitskog područja, prijevoznici i gospodarski subjekti, zbog čega je kvalitetno organizirana privremena regulacija posebno važna.

Hoće li sve završiti do 23. prosinca?

Prema trenutačnom planu HAC-a, ova faza radova trebala bi završiti do 23. prosinca.

No taj datum ne znači nužno i završetak cjelokupne rekonstrukcije čvora Split.

Hrvatske autoceste već su najavile mogućnost dodatnih faza radova i novih privremenih prometnih regulacija tijekom 2027. godine, o čemu će javnost naknadno biti obaviještena.

Zbog toga se otvara nekoliko važnih pitanja: kolika je ukupna vrijednost dosad izvedenih radova, odvija li se rekonstrukcija prema ugovorenoj dinamici, kada će oba nova nadvožnjaka biti potpuno funkcionalna i kada će čvor Split konačno dobiti puni planirani kapacitet?

Jednako je važno doznati koliko će prometnih ograničenja ostati nakon prosinca.

Ključan prometni projekt za budućnost Splita

Čvor Split jedan je od najvažnijih spojeva autoceste A1 s cestovnom mrežom srednje Dalmacije.

Njegova rekonstrukcija trebala bi omogućiti učinkovitije prometovanje i smanjiti postojeća uska grla, ali će do dovršetka projekta vozači morati računati na privremene izmjene prometnih pravaca.

Prvi ozbiljan test nove regulacije očekuje se u četvrtak ujutro, kada će se vidjeti kako preusmjeravanje utječe na promet prema Splitu i okolnim naseljima.

Do tada HAC poziva vozače da poštuju privremenu signalizaciju i pravodobno provjere stanje na cestama.