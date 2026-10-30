Veliki zahvat na Dioklecijanovoj palači: Split odabrao izvođača, radovi će koštati gotovo 2,7 milijuna eura!

Grad Split donio je odluku o odabiru izvođača radova na rekonstrukciji Jugoistočne kule Dioklecijanove palače i objekta na adresi Lukačićeva 5. Riječ je o projektu čija će vrijednost, prema odabranoj ponudi, dosegnuti gotovo 2,7 milijuna eura s PDV-om, što je znatno više od prvotno procijenjene vrijednosti nabave.

Prema dokumentaciji, za izvođenje radova odabrana je tvrtka MAR d.o.o. iz Samobora, čija je ponuda ocijenjena ekonomski najpovoljnijom.

Procjena bila 1,2 milijuna eura, odabrana ponuda znatno skuplja

Grad Split je prvotno vrijednost radova procijenio na 1,2 milijuna eura bez PDV-a, a ponuda odabrane tvrtke iznosi 2.139.976,90 eura bez PDV-a, odnosno 2.674.971,13 eura s PDV-om. To znači da je odabrana ponuda, uspoređujući iznose bez PDV-a, gotovo 940 tisuća eura ili približno 78 posto viša od procijenjene vrijednosti nabave.

Za posao zainteresirane tri tvrtke

Na javni natječaj pristigle su ukupno tri ponude. Uz odabranu tvrtku MAR iz Samobora, za posao su se natjecale i dvije splitske tvrtke, SPEGRA d.o.o. i NEIR d.o.o. Sve tri ponude zaprimljene su 15. rujna 2026. godine, a Grad Split odlučio je posao povjeriti samoborskoj tvrtki.

Odluka o odabiru donesena je 15. listopada, dok dokument nosi datum 27. listopada 2026. godine. Kao odgovorna osoba naručitelja naveden je zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić.