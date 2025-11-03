Veliki uspjeh splitskog judaša: Roko Gogošević Jelenković viceprvak na Borsa Openu 2025 u Mostaru

U sportskoj dvorani na Bijelom Brijegu u Mostaru svečano je otvoren Borsa Open 2025, jedan od najvećih judo turnira za mlade u Europi. Ovogodišnje izdanje, u organizaciji Judo kluba Borsa Mostar, okupilo je više od 1200 natjecatelja iz 130 klubova i 27 zemalja svijeta.

Svečanom otvaranju nazočili su brojni uglednici, među njima i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović, dok je turnir službeno otvorila zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić naglasio je kako ovaj međunarodni turnir nadilazi okvire sporta, jer simbolizira zajedništvo i suživot te doprinosi pozitivnoj slici Mostara u regiji i Europi.

Splitski judaš osvojio srebro u jakoj konkurenciji

Veliki uspjeh ostvario je Roko Gogošević Jelenković, član Judo kluba Pujanke iz Splita, koji je u kategoriji U15 do 38 kilograma osvojio srebrnu medalju.

Pod vodstvom trenera Vladimira i Slavka Preradovića, Roko je briljirao u ranijim borbama — najprije je svladao Nurlana Baxtiyara Mirzəlija iz Azerbajdžana, zatim Darianu Nocheskog iz Sjeverne Makedonije u polufinalu, čime je izborio plasman u veliko finale protiv gruzijskog predstavnika Demetre Bolia.

U uzbudljivom finalu, Roko je nakon izjednačene borbe izgubio tek u produžetku („golden score“) od gruzijskog natjecatelja, što je potvrda izvanredne forme i borbenosti mladog splitskog judaša.

Time je Gogošević Jelenković osvojio drugo mjesto i srebro na jednom od najjačih europskih turnira za uzrast do 15 godina.

Zapaženi nastupi hrvatskih predstavnika

Hrvatska je imala više predstavnika u kategoriji do 38 kilograma:

Nemanja Đukić (Judo klub Slavonac) – 5. mjesto

(Judo klub Slavonac) – Dominik Zrilić (Judo klub Šibenik) – 7. mjesto

(Judo klub Šibenik) – Vito Copić (Judo klub Šibenik) – nastupio u repasažu

Osim hrvatskih natjecatelja, u ovoj su kategoriji među najboljima bili i judaši iz Gruzije, Azerbajdžana, Turske i Sjeverne Makedonije, što dodatno potvrđuje težinu konkurencije na ovogodišnjem turniru.

Borsa Open – ponos Mostara i regije

Turnir Borsa Open iz godine u godinu raste te je prerastao u najveći judo događaj u regiji. Osim natjecateljskog dijela, manifestacija promiče sportski duh, fair play i međunarodnu suradnju među mladima.

Za Roka Gogoševića Jelenkovića ovaj je rezultat veliko priznanje, ali i motiv za buduće natjecateljske izazove.