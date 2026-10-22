Veliki uspjeh splitskih znanstvenica: Iz samo jednog ribljeg jajašca mogu otkriti vrstu, uspješnost veća od 98 posto!

Znanstvenice splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo Iva Žužul Vrgoč i Ivana Lepen Pleić ostvarile su značajan iskorak u istraživanju morskog života. Usavršile su metodu kojom se iz samo jednog ribljeg jajašca može pouzdano izdvojiti DNA, i to uz razmjerno male troškove. Rezultati istraživanja pokazali su iznimnu uspješnost, a njihov rad dobio je i međunarodno priznanje. Kako je objavio Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, znanstvenice Laboratorija za akvakulturu unaprijedile su postojeći postupak izdvajanja DNA iz pojedinačnih ribljih jajašaca, što je dosad predstavljalo znatan izazov u laboratorijskim istraživanjima.

Uspješnost veća od 98 posto

Novu, odnosno usavršenu metodu znanstvenice su primijenile na više od 200 ribljih jajašaca te postigle uspješnost umnažanja DNA veću od 98 posto. Dobiveni genetički podaci omogućili su pouzdanu identifikaciju ribljih vrsta, čime se otvaraju nove mogućnosti za istraživanje njihova razmnožavanja.

Posebna prednost ove metode jest njezina pristupačnost. Za razliku od skupljih komercijalnih rješenja, postupak koristi dostupne kemikalije i uobičajenu laboratorijsku opremu. Znanstvenice su pritom detaljno opisale načine sprječavanja gubitka DNA i uklanjanja tvari koje mogu ometati genetičku analizu. Time je metoda postala dostupnija i istraživačkim laboratorijima diljem svijeta koji nemaju mogućnost korištenja skupih tehnologija.

Mogu li se plavoperajne tune razmnožavati u uzgojnim kavezima?

Istraživanje je provedeno u sklopu projekta EpoMariNet, koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a čiji je cilj istraživanje utjecaja uzgoja riba u morskim kavezima na okoliš. Jedno od važnih pitanja na koje znanstvenici pokušavaju odgovoriti jest razmnožavaju li se plavoperajne tune unutar uzgojnih kaveza.

Naime, u blizini uzgajališta žive i brojne druge riblje vrste, a njihova jajašca mogu izgledati gotovo jednako kao jajašca tune. Zbog toga sam pronalazak ribljih jajašaca u uzgajalištu nije dovoljan dokaz da se ondje mrijestila plavoperajna tuna. Upravo tu do izražaja dolazi važnost usavršene metode. Genetička analiza omogućuje znanstvenicima da na temelju samo jednog jajašca pouzdano utvrde kojoj ribljoj vrsti ono pripada.

Međunarodno priznanje za splitske znanstvenice

Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u međunarodnom recenziranom znanstvenom časopisu Bio-protocol, specijaliziranom za objavljivanje detaljno opisanih i provjerenih znanstvenih metoda. Objavom je postupak postao dostupan znanstvenicima diljem svijeta, koji ga mogu primijeniti i u vlastitim istraživanjima.

No tu priznanjima nije kraj. Fotografiju ribljih jajašaca, nastalu tijekom istraživanja, uredništvo časopisa odabralo je za naslovnicu najnovijeg broja, što predstavlja dodatno priznanje radu splitskih znanstvenica.

Ovaj uspjeh još jednom potvrđuje važnost znanstvenih istraživanja koja se provode u Splitu, ali i pokazuje kako naizgled sitni uzorci mogu pružiti vrijedne odgovore na velika pitanja o životu i razmnožavanju morskih organizama.

Cjeloviti znanstveni rad dostupan je na poveznici: https://bio-protocol.org/e5839.