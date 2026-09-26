Veliki uspjeh Sinja na Krku: Film o Opsadi Sinja osvojio nagradu stručnog povjerenstva

Turistička zajednica grada Sinja ostvarila je novi uspjeh na međunarodnoj turističkoj sceni. Promotivno-dokumentarni film "Opsada Sinja 1715. - Dvadeset godina scenskog prikaza povijesti, vjere i zajedništva" osvojio je drugu nagradu stručnog povjerenstva u kategoriji dokumentarnog filma na 4. Festivalu turističkog i etnografskog filma (TEF) Krk.

Četvrto izdanje festivala održano je od 22. do 25. rujna 2026. godine u Malinskoj i gradu Krku. Festival turističkog i etnografskog filma međunarodna je manifestacija u organizaciji Udruge Tragom hrvatske baštine, a okuplja autore, produkcije, turističke zajednice i muzeje iz Hrvatske i drugih europskih zemalja.

Više od 130 prijavljenih filmova

Ovogodišnje izdanje festivala prvi je put trajalo četiri dana, a filmovi su se natjecali u kategorijama turističkog, etnografskog i dokumentarnog filma, koji je ove godine prvi put uključen u službeni program.

Na natječaj je pristiglo više od 130 filmova, od kojih su 84 ušla u službeni program. Uz filmske projekcije, održani su stručni paneli i predavanja, glazbeni nastupi kulturno-umjetničkih društava te degustacije, nakon čega su proglašeni dobitnici nagrada i priznanja. Nagrađeni film autora Ante Gugića posveta je zajedničkom radu, ljubavi i predanosti više od 150 sudionika povijesno-scenskog spektakla "Opsada Sinja 1715.".

Riječ je o manifestaciji koja već dva desetljeća kroz uprizorenje povijesnih događaja povezuje povijest, vjeru i zajedništvo, a u njezinoj organizaciji i realizaciji svake godine sudjeluju brojne institucije, udruge i pojedinci. Iz Turističke zajednice grada Sinja zahvalili su svima koji godinama pridonose organizaciji i uprizorenju ovog događaja.

Pet filmova donijelo nagrade i priznanja

Turistička zajednica grada Sinja na Festivalu turističkog i etnografskog filma Krk sudjeluje od njegova prvog izdanja, prijavljujući turističke, etnografske i dokumentarne filmove. Tijekom četiri godine festivala pet sinjskih filmova osvojilo je različite nagrade i posebna priznanja. Promotivno-dokumentarni film "Opsada Sinja 1715. - Dvadeset godina scenskog prikaza povijesti, vjere i zajedništva" financiran je sredstvima dobivenima putem javnog poziva Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Turističke zajednice grada Sinja čestitali su svim dobitnicima nagrada i priznanja, a posebno turističkim zajednicama Milne, Selaca, Supetra i Šolte, Muzeju Cetinske krajine u Sinju te domaćinima i organizatorima festivala, Udruzi Tragom hrvatske baštine.

Nagrađeni film dostupan je i na YouTubeu.