Veliki uspjeh mlade biogradske atletičarke: Tonina Šarić osvojila srebro na državnoj završnici

Mlada atletičarka Atletskog kluba Biograd na Moru, Tonina Šarić, osvojila je srebrnu medalju u bacanju kugle na završnici Erste Plave lige održanoj u Gospiću. U konkurenciji djevojčica sedmih razreda zauzela je drugo mjesto u Hrvatskoj, ostvarivši velik uspjeh za sebe i svoj klub.

Tonina se natjecala u bacanju kugle težine dva kilograma, a njezin rezultat potvrda je kvalitetnog rada u Školi atletike AK Biograd na Moru, u kojoj je napravila svoje prve atletske korake.

Trener: „Rad, trud i kontinuitet na treninzima se isplate“

Trener Damir Aljinović čestitao je mladoj atletičarki na osvojenoj medalji i istaknuo važnost rezultata ostvarenog u konkurenciji najboljih učenika iz cijele Hrvatske.

„Čestitam Tonini na odličnom rezultatu i osvojenom drugom mjestu u Hrvatskoj. Finale Erste Plave lige okupilo je najbolje učenike iz cijele Hrvatske i srebrna medalja u takvoj konkurenciji veliki je uspjeh. Tonina je pokazala da se rad, trud i kontinuitet na treninzima isplate. Posebno mi je drago što je ovaj rezultat došao kao plod rada u našoj Školi atletike AK Biograd. Ovo joj je dodatni poticaj za nastavak treniranja i vjerujem da je pred njom još puno lijepih rezultata“, rekao je Aljinović.

U tijeku upisi u Školu atletike

Iz biogradskog kluba ističu kako je Toninin uspjeh ujedno potvrda rada s najmlađim atletičarima. Upisi u Školu atletike AK Biograd na Moru trenutačno su u tijeku, a treninzi počinju 8. rujna.

Treninzi se održavaju utorkom, četvrtkom i petkom. Mlađa skupina, za djecu od šest godina, trenira od 18 do 19 sati, dok je starija skupina, za djecu od 12 godina, na rasporedu od 17 do 18 sati.

Iz kluba pozivaju sve zainteresirane djevojčice i dječake da im se pridruže i naprave prve atletske korake, ističući kako je Toninin rezultat iz Gospića najbolji primjer puta koji može započeti upravo u njihovoj Školi atletike.