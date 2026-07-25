Veliki uspjeh hrvatskog penjanja: Mara Matutinović izborila finale Svjetskog prvenstva

Sjajne vijesti stižu iz talijanskog Arca, gdje je hrvatska reprezentativka Mara Matutinović izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva za mlade u sportskom penjanju. Kako je objavio Hrvatski sportsko penjački savez, Matutinović se odličnim nastupom svrstala među osam najboljih mladih penjačica svijeta te će se večeras boriti za jednu od medalja.

Među osam najboljih na svijetu

Plasman u finale predstavlja veliki uspjeh za mladu hrvatsku reprezentativku, ali i za hrvatsko sportsko penjanje. U iznimno jakoj međunarodnoj konkurenciji Mara je pokazala kvalitetu, koncentraciju i spremnost za najveću svjetsku pozornicu. Tijekom cijelog natjecanja uz nju je trener hrvatske reprezentacije Luka Trumbić, koji zajedno s Marom prolazi sve izazove Svjetskog prvenstva u Arcu.

Borba za medalje počinje u 18 sati

Finalno natjecanje na rasporedu je večeras od 18 sati, kada će se osam najboljih mladih penjačica svijeta boriti za odličja. "Hrvatska navija za tebe. Sretno, Mara!", poručili su iz Hrvatskog sportsko penjačkog saveza.