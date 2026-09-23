Veliki uspjeh hrvatskog boksa: Antonio Grabić osvojio europsku broncu u Sofiji

Hrvatski boksač Antonio Grabić (23) osvojio je brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Sofiji. Mladi boksač Leonardo Boxing Cluba do odličja je stigao u kategoriji do 85 kilograma, a zaustavljen je tek u polufinalu.

Grabić je tako upravo u bugarskoj prijestolnici ponovio uspjeh otprije dvije godine, kada je na Europskom prvenstvu do 23 godine također osvojio broncu. Ovoga puta do medalje je stigao u debitantskom nastupu u elitnoj seniorskoj konkurenciji.

Ruski prvak zaustavio Grabića u polufinalu

U borbi za finale Grabić je odmjerio snage s dvostrukim ruskim prvakom Dmitrijem Karmanovom (23). Hrvatski predstavnik pružio je čvrst i kvalitetan otpor, no Karmanov je na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca 5:0.

Svih pet sudaca bodovalo je meč rezultatom 30:27 u korist ruskog boksača.

Grabić je agresivno otvorio borbu i pokušao nametnuti svoj ritam, a nekoliko je puta protivnika pogodio čvrstim kombinacijama. Ipak, prva runda pripala je Karmanovu kod svih pet sudaca.

Rus je u drugoj rundi podigao tempo i napadao u serijama. Grabić je odgovarao i nastojao držati korak, ali su suci ponovno jednoglasno prednost dali Karmanovu. Uoči posljednje runde hrvatskom boksaču za potpuni preokret praktički je bio potreban prekid.

Grabić ga je pokušao pronaći snažnim udarcima, no Karmanov je uspješno kontrolirao borbu i brzim kombinacijama zaustavljao njegove pokušaje.

Do medalje preko Čeha i Talijana

Unatoč porazu u polufinalu, Grabić iz Sofije odlazi s najvećim uspjehom dosadašnje seniorske karijere.

Europsku broncu osigurao je s dvije pobjede. Najprije je uvjerljivo svladao češkog prvaka Daniela Komareka, a potom je u dramatičnom četvrtfinalu bio bolji od Talijana Marvina Ghilarduccija.

Grabić je ujedno jedini među devetero hrvatskih predstavnika – sedam boksača i dvije boksačice – koji je na ovom prvenstvu uspio osigurati medalju.

Nastavio niz europskih odličja

Za 23-godišnjeg boksača ovo nije prvo veliko međunarodno odličje. Tijekom mlađih kategorija osvajao je srebrne i brončane medalje na europskim prvenstvima kadeta i juniora, a 2024. godine osvojio je broncu i na Europskom prvenstvu do 23 godine.

Sada je kolekciji dodao i prvu medalju s velikog seniorskog Europskog prvenstva.

U drugom polufinalu kategorije do 85 kilograma Francuz Junior Tadah svladao je Austrijanca Faresa Deroichea podijeljenom odlukom 4:1. Grabić i Deroiche tako prvenstvo završavaju s brončanim medaljama, dok će se za europsko zlato boriti Tadah i Karmanov.

Grabićevim odličjem nastavljen je niz hrvatskih medalja na europskim prvenstvima. Na prethodnom seniorskom EP-u u Beogradu 2024. Hrvatska je osvojila tri odličja – Gabrijel Veočić zlato, Lucija Bilobrk srebro, a Luka Pratljačić broncu.