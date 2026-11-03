Veliki uspjeh hrvatskih strijelaca! Solinjanin Josip Sikavica briljirao, Hrvatskoj srebro na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska muška reprezentacija u streljaštvu otvorila je Svjetsko prvenstvo u Dohi na najbolji mogući način. Josip Sikavica, Miran Maričić i Petar Gorša osvojili su srebrnu medalju u ekipnoj konkurenciji zračne puške, a posebno se istaknuo član solinskog Dalmacijacementa, koji je ostvario drugi najbolji rezultat kvalifikacija.

Hrvatski trojac ukupno je pogodio 1897,6 krugova, čime je zauzeo drugo mjesto iza iznimno raspoložene Kine, koja je s 1901,6 krugova postavila novi svjetski rekord. Brončana medalja pripala je Norveškoj, čiji su reprezentativci ostvarili rezultat od 1894,1 kruga.

Solinjanin među najboljima na svijetu

Posebno impresivan nastup imao je Josip Sikavica, član solinskog Dalmacijacementa, koji je s 634,7 krugova ostvario drugi rezultat kvalifikacija. Bolji od njega bio je samo kineski reprezentativac i olimpijski pobjednik iz Pariza Sheng Lihao, koji je pogodio 637,2 kruga.

Odličan je bio i Miran Maričić, osvajač olimpijske bronce u Parizu, koji je s 633,7 krugova zauzeo treće mjesto u kvalifikacijama. Treći član hrvatske reprezentacije, Petar Gorša, natjecanje je završio na 22. mjestu s 629,2 kruga. Koliko je kineska reprezentacija bila dominantna, najbolje pokazuje podatak da su sva trojica njezinih predstavnika izborila pojedinačno finale. Hrvatska će, pak, među osam najboljih imati dvojicu predstavnika, Sikavicu i Maričića.

Hrvatska ima još dvije prilike za medalju

Nakon ekipnog srebra, hrvatski strijelci imaju priliku ostvariti još jedan veliki rezultat u pojedinačnoj konkurenciji.

U finalu će nastupiti osam najboljih strijelaca iz kvalifikacija, a borba za medalje počinje od nule, što znači da se prethodno ostvareni rezultati ne prenose u završnicu. Uz Sikavicu i Maričića, za medalje će se boriti Kinezi Sheng Lihao, Ma Shihan i Zhang Changhong, Norvežanin Jon-Hermann Hegg, Slovak Patrik Jany te Francuz Dimitri Dutendas.

Konačni poredak ekipnog natjecanja

Kina – 1901,6 krugova (novi svjetski rekord) Hrvatska – 1897,6 krugova Norveška – 1894,1 krug