Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru!

Izabranici Tomislava Mijatovića svladali su Poljsku rezultatom 80:69 na gostovanju u Gliwicama, a u prilog im je išao i rezultat susreta Njemačke i Latvije, u kojem su Nijemci slavili sa 78:76.

Hrvatski košarkaši tako su već tri kola prije završetka kvalifikacijskog ciklusa osigurali nastup među najboljim reprezentacijama svijeta.

Kraj dugog čekanja

Hrvatska je u dosadašnjih devet kvalifikacijskih utakmica upisala čak osam pobjeda i samo jedan poraz.

Ovim uspjehom hrvatska košarka završila je dugogodišnje čekanje na povratak na svjetsku pozornicu. Naime, Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu nastupiti prvi put nakon 13 godina, odnosno nakon prvenstva održanog 2014. godine u Španjolskoj.

Ujedno će to biti prvi nastup hrvatske reprezentacije na nekom velikom natjecanju nakon EuroBasketa 2022. godine.

Velik je to uspjeh za hrvatsku košarku i izbornika Tomislava Mijatovića, čija je momčad iznimno uvjerljivim kvalifikacijskim nastupima izborila svoje mjesto u Kataru.