Veliki uspjeh hrvatskih boraca: U Mall of Splitu dočekana reprezentacija s deset medalja sa Svjetskog prvenstva

Hrvatska muaythai reprezentacija vratila se sa Svjetskog seniorskog prvenstva na Kosovu s velikim uspjehom – čak deset osvojenih medalja. Reprezentativcima je jutros u Mall of Splitu priređen doček, gdje su zajedno proslavili jedan od najvećih rezultata hrvatskog muaythaija.

Hrvatski borci na prvenstvu su osvojili četiri zlatne medalje, a ukupni učinak od deset odličja Hrvatsku je svrstao među najbolje reprezentacije svijeta. Poseban razlog za slavlje imaju Split i Solin. Prema informacijama organizatora dočeka, splitski sportaši osvojili su dvije zlatne i jednu srebrnu medalju, dok je jedna bronca stigla u Solin.

Mario Franjić, predsjednik Hrvatskog saveza tajlandskog boksa, istaknuo je kako je riječ o najvećem dosadašnjem uspjehu hrvatske reprezentacije u seniorskoj konkurenciji.

„Ovo je bilo seniorsko Svjetsko prvenstvo koje se održalo na Kosovu. Naša reprezentacija nastupa na svim svjetskim i europskim prvenstvima, a ovo je do sada naš najveći uspjeh jer smo osvojili deset medalja u seniorskoj konkurenciji“, kazao je Franjić.

Četiri osvojena zlata Hrvatskoj su donijela i iznimno visok plasman u ukupnom poretku reprezentacija.

„Osvojili smo četiri zlata, a po rezultatima smo treća reprezentacija na svijetu. Tako nas je proglasila Svjetska federacija“, dodao je Franjić.

Doček u Mall of Splitu bio je prilika da se reprezentativcima čestita na rezultatu kojim su hrvatski muaythai svrstali u sam svjetski vrh.