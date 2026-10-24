Veliki uspjeh Hrvatske vojske: Hrvatski vojnik proglašen najboljim pilotom dronova na međunarodnom natjecanju!

Pripadnik Obavještajne pukovnije Oružanih snaga Republike Hrvatske osvojio je prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji na međunarodnom natjecanju Best International Military Drone Team Competition (BIMDTC), koje se do 26. listopada održava u Ankari u Turskoj.

Pripadnik Hrvatske vojske najbolji je pilot FPV dronova na ovom natjecanju, koje organizira Zapovjedništvo kopnene vojske turskih oružanih snaga, s pojedinačno ostvarenim najboljim rezultatom.

Također, tim pripadnika Obavještajne pukovnije u konkurenciji timova osvojio je sedmo mjesto.

Riječ je o međunarodnom natjecanju u upravljanju FPV dronovima na kojem sudjeluju natjecatelji iz velikog broja zemalja s četiriju kontinenata – Europe, Azije, Afrike i Južne Amerike.

Cilj natjecanja je jačanje međunarodne suradnje među sudionicima iz različitih zemalja te poticanje razmjene znanja i iskustava, a naglasak je na utrci, tehničkoj provedbi i timskom radu.

Ovaj rezultat još je jedna potvrda osposobljenosti pripadnika Hrvatske vojske za upravljanje FPV dronovima i korištenje modernih tehnologija, koja dolazi do izražaja i u međunarodnom okruženju.

Podsjetimo, nedavno su i pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga osvojili prvo mjesto u TACTICAL kategoriji na međunarodnom vojnom natjecanju pilota FPV dronova u Londonu, ostvarivši izniman rezultat u konkurenciji međunarodnih vojnih timova.