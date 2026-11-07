Veliki uspjeh dalmatinskih vinara na Sabatini 2026.: Najbolje vino cijelog natjecanja dolazi sa Hvara!

Brela su ovih dana središte vinogradarskog i vinarskog svijeta. U Bluesun Hotelu Soline od 5. do 8. studenoga održava se 36. Sabatina, međunarodni susret vinogradara i vinara koji je okupio brojne proizvođače, stručnjake i ljubitelje vina iz Hrvatske i regije.

U organizaciji Zadružnog saveza Dalmacije održavaju se stručna predavanja, radionice, degustacije i predstavljanja novih tehnologija, a posebnu pozornost privukla je dodjela priznanja najboljim vinima.

Ovogodišnja Sabatina donijela je velik uspjeh dalmatinskim vinarima, a najprestižnije priznanje otišlo je na otok Hvar.

Najbolje vino Sabatine dolazi iz Vrbanja na Hvaru

Merlot Hvar Hills 2022. vinarije Hvar Hills Winery iz Vrbanja na Hvaru proglašen je najboljim vinom cijele Sabatine 2026.

Riječ je o jednom od najvažnijih priznanja ovogodišnjeg međunarodnog susreta, kojim je hvarska vinarija zauzela posebno mjesto među nagrađenim proizvođačima.

Ovaj uspjeh još je jedna potvrda potencijala hvarskog vinogradarstva i kvalitete vina koja nastaju na dalmatinskim otocima.

Solin, Imotski i Zadar također među nagrađenima

Razloga za zadovoljstvo imaju i vinari iz drugih dijelova Dalmacije.

Nikola Marković iz Solina osvojio je pehar za najbolje mlado crno vino, i to za Merlot iz 2026. godine.

Velik uspjeh ostvario je i OPG Ante Sočo iz Imotskog, kojemu je pripao pehar za najbolje otvoreno crno vino za Regoč – Mekušicu iz 2021. godine.

U kategoriji otvorenih bijelih vina najboljim je proglašeno vino OPG-a Stjepana Vučemilovića iz Zadra, proizvedeno od Malvasije dubrovačke i Maraštine iz 2025. godine.

Pehar za najbolje mlado bijelo vino osvojila je vinarija Pavlomir iz Novog Vinodolskog za Žlahtinu Grand Cru 2026.

Na ocjenjivanje pristiglo gotovo 500 uzoraka

Na ovogodišnje ocjenjivanje pristiglo je ukupno 479 uzoraka vina, od kojih je 310 bilo u kategorijama otvorenih i mladih vina.

U kategoriji mladih vina dodijeljene su 184 diplome, među kojima 57 zlatnih, 99 srebrnih i 28 brončanih.

Kod otvorenih vina dodijeljene su ukupno 84 diplome, od čega 33 zlatne, 35 srebrnih i 16 brončanih.

Nagrađeni su proizvođači u više kategorija, uključujući buteljirana vina, otvorena vina, mlada vina i jaka alkoholna pića.

Sabatina ponovno okupila vinarsku struku

Sabatina je tijekom godina izrasla u jedan od važnih susreta vinogradara i vinara, pružajući proizvođačima priliku da predstave svoja vina, razmijene iskustva i upoznaju se s novim trendovima u proizvodnji.

Ovogodišnje izdanje posebno će pamtiti hvarski vinari, ali i brojni drugi dalmatinski proizvođači koji su osvojili vrijedna priznanja.

Titula najboljeg vina Sabatine 2026., koja je pripala Merlotu Hvar Hills 2022. iz Vrbanja, predstavlja posebno priznanje za hvarsko vinarstvo i dodatnu promociju dalmatinskih vina.