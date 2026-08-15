Veliki turnir na male branke vraća se na Spinut: Lani rekordnih 136 ekipa, otvorene prijave za novo izdanje

Otvorene su prijave za još jedan Veliki turnir na male branke Dani Spinuta '26. Ovogodišnje 13. izdanje predviđeno je u svom već sad tradicionalnom terminu kojim se završava ljetna sezona turnira.

Kao i svake godine, turnir ima svoju humanitarnu stranu te pomaže raznim udrugama i onima kojima je potrebna pomoć. Prošle godine su to bili : Dječji dom Maestral, Udruga za autizam Split, Centar Juraj Bonači, Centar za autizam 365, Udruga Most, Udruga Spektar, Udruga Sehaliah, Udruga Snaga vjere i Udruga Anđeli među ostalima.

Prošlogodišnje izdanje donijelo je rekordan broj od čak 136 ekipa i nikad veću posjećenost. Nakon šta su godinu prije izgubili u finalu, titulu je odnijela ekipa Za Šaku dolara pobjedom nad Žutim Taxijem. To im je bio drugi naslov nakon sad već davne 2013. godine. Nakon nekoliko godina na postolje se vratila i Konoba Intrada, apsolutni rekorderi turnira sa 6 naslova, ovog puta pod imenom C.B. King Berlin.

Turnir se igra po sistemu 4 igrača u polju (4x4) u formatu 2x12 minuta šporke igre. Prijaviti se možete na broj 0953661077. Prijave traju do 28. kolovoza kada će biti i izvlačenje, dok je početak turnira predviđen za 31. kolovoza, poručuju iz udruge Samo Spinut koja organizira turnir.