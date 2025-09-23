Veliki trenutak za grad, nema tko nije došao na svečano otvorenje novog stalnog postava Muzeja grada Splita

U prepunom dvorištu i prizemlju Muzeja grada Splita večeras je svečano otvoren novi stalni postav u sklopu EU projekta Palača života, grad mijena. Riječ je o povijesnom trenutku za grad pod Marjanom, jer posjetitelji odsad mogu pratiti kontinuitet života u Splitu – od antičkih zidova i ranosrednjovjekovnih prilagodbi do renesansnog humanističkog kruga Dmine Papalića i Marka Marulića.

Ministrica: "Split ima najveće investicije u muzeje nakon Zagreba"

Otvorenju je nazočila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, koja je istaknula značaj ovog projekta za cijelu Hrvatsku:



– Za Split, za Hrvatsku, ali i za svijet ovo je jedno od zaista vrijednih ulaganja. Drago mi je da je ministarstvo posebno povezano s Muzejom grada Splita, koji upravlja i Dioklecijanovim podrumima. Veseli me što smo danas otvorili prvi dio novog postava, a već sljedeće godine kreće obnova i Arheološkog muzeja Split. Nakon Zagreba, Split je grad s najvećim investicijama u muzeje u Hrvatskoj – poručila je ministrica.

Župan Boban: "Ovo je dragulj Splita i Hrvatske"

Svečanosti je nazočio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je podsjetio na vrijedne projekte očuvanja spomeničke baštine:



– Nakon obnove Gradske vijećnice i sada Muzeja grada Splita, pred nama je i ponovno otvaranje Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, jednog od najvažnijih spomenika hrvatske kulture. Ovo je dragulj Splita i Hrvatske, a siguran sam da će ovakvi projekti privući veliki broj posjetitelja i imati ogroman značaj i za turizam i za naš identitet, – rekao je Boban.

Gradonačelnik Šuta: "Muzej je srce kulturne baštine"

Veliki ponos nije krio ni gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je naglasio strateški značaj ovakvih projekata:



– Muzej grada Splita predstavlja srce kulturne baštine našeg grada. Ovo je temelj na kojem želimo graditi kulturni turizam Splita, smjer u kojem moramo ići. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali i čestitam na uspješno završenom projektu koji će ostati zapisan u povijesti grada, – rekao je gradonačelnik.

Ravnateljica Bulić Baketić: "Nakon 2,5 godine radova otvaramo novo poglavlje"

Dirljive riječi uputila je i ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić, koja je predvodila cijeli projekt:



– Nakon dvije i pol godine intenzivnih i složenih radova, otvaramo novo poglavlje u povijesti muzeja. Prizemlje i prvi kat sada su dostupni posjetiteljima, a nastavljamo i s trećim dijelom projekta – obnovom jugoistočne kule. Multimedija, arheologija i muzeološka struka spojeni su u jedinstvenu priču o tome kako je nastao grad koji poznajemo danas i gdje su njegovi milenijski korijeni, – istaknula je ravnateljica.

Projekt od europskog značaja

Novi stalni postav osmislili su Josip Belamarić, Vesna Bulić Baketić i Vedrana Supan, dok su arhitekturu i likovni postav potpisali Damir Gamulin, Antun Sevšek i Ivo Vojnović. Multimedijalna rješenja realizirali su Bruno Babić i Ivan Slipčević, a izložbene makete Deminutiv studio.

Projekt Palača života, grad mijena sufinancirala je Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj, a nositelj je Grad Split uz partnere Muzej grada Splita i Turističku zajednicu grada Splita.