Veliki tjedan za Ribolu: Graz i Mladost stižu u Kaštela

Nakon gotovo savršenog ulaska u novu sezonu, OK Ribola Kaštela očekuje tjedan koji bi mogao imati važnu ulogu u nastavku natjecateljske godine. Igrači trenera Ivana Rančića u samo četiri dana odigrat će dvije utakmice pred domaćom publikom, a na suprotnoj strani čekaju ih UVC Holding Graz u sklopu CEV Challenge Cupa te zagrebačka Mladost u derbiju SuperSport Superlige.

Ribola je u prva četiri prvenstvena kola upisala isto toliko pobjeda - Centrometal, Cratis Varaždin i Gorica pali su bez osvojenog seta, dok je MOK Rijeka u prošlom kolu prva uspjela uzeti set Kaštelanima, koji su slavili s 3-1. Takav početak donio je momčadi razlog za optimizam, ali i dodatno samopouzdanje uoči utakmica koje nose poseban značaj.

Prvi izazov stiže u srijedu, 11. studenoga, kada u Kaštela dolazi austrijski UVC Holding Graz. Nastup u europskom natjecanju uvijek je važan iskorak za klub poput Ribole, a pred Kaštelanima je protivnik koji u domaćem prvenstvu ima četiri pobjede i jedan poraz nakon prvih pet kola te se nalazi na petom mjestu ljestvice. Graz je prošle sezone osvojio austrijski kup, a u svojim redovima ima nekoliko kvalitetnih međunarodnih pojedinaca.

Trener Ivan Rančić svjestan je da njegovu ekipu čeka zahtjevan ispit, ali u dvoboj ulazi s optimizmom nakon pobjede u Rijeci.

„Važno je da smo u Rijeci pobijedili u vrlo teškoj utakmici protiv domaćina koji je osjetio da nam može napraviti probleme. Zato s puno optimizma i pozitivnog raspoloženja očekujem dvoboj s Grazom. Gledao sam ih ovoga vikenda i riječ je o jako dobroj ekipi. To je ipak drugačija razina energije i fizičke spreme u odnosu na hrvatske ekipe“, istaknuo je Rančić.

Austrijanci u Kaštela dolaze s dobrim rezultatima i ambicijama, a Rančić posebno upozorava na njihovu kvalitetu i fizičku spremu. Ribola će, s druge strane, tražiti način kako iskoristiti prednost domaćeg terena i pokušati napraviti prvi korak prema uspjehu u europskom natjecanju.

„Očekuje nas teška utakmica protiv protivnika koji ima samo jedan poraz u prvenstvu. Osvajači su prošlogodišnjeg austrijskog kupa, imaju jako dobrog Ukrajinca, Amerikanca i mađarskog trenera. Mislim da će to biti vrlo izjednačena utakmica u kojoj ćemo napraviti sve da pokušamo doći do pobjede“, dodao je trener Ribole.

Samo tri dana poslije, u subotu 14. studenoga, u GSD Sokolana stiže zagrebačka Mladost. Riječ je o derbiju protiv jedne od najjačih ekipa hrvatske odbojke, koja je uz Ribolu jedina zadržala maksimalan učinak nakon četiri kola. Mladost je pritom sve dosadašnje prvenstvene susrete dobila rezultatom 3-0, pa je jasno da Kaštelane čeka još jedan iznimno zahtjevan dvoboj. Ipak, Rančić ne želi unaprijed dijeliti pozornost između dviju utakmica, nego je naglasak zasad isključivo na europskom izazovu.

„Čeka nas zgusnut raspored, već u subotu dolazi zagrebačka Mladost, koja je realno favorit ove sezone u ligi. Međutim, ta je utakmica još daleko, a i oni imaju vrlo važan dvoboj s bugarskim Levskim. Mislim da će to biti prava poslastica za publiku. Ono što bih najviše volio jest da nas publika i u srijedu protiv Graza i u subotu protiv Mladosti na neki način nagradi za dobar ulazak u sezonu“, poručio je Rančić.

Da u svlačionici vlada svijest o važnosti nadolazećeg razdoblja, potvrdio je i Ante Giljanović koji je istaknuo kako će se ekipa pripremati utakmicu po utakmicu, uz puno poštovanja prema protivniku koji u Kaštela stiže iz austrijskog prvenstva.

„Pred nama su dvije domaće utakmice. Prva je u srijedu protiv Graza, a u subotu igramo protiv Mladosti. Idemo utakmicu po utakmicu. Graz je godinama u vrhu austrijske lige. Još nismo gledali njihov video, ali ono što smo čuli jest da je riječ o ekipi koja igra visokim intenzitetom i energijom. Sutra se pripremamo za njih, a u subotu nas čeka klasični derbi s Mladosti“, kazao je Giljanović, uz jasnu želju da tribine budu ispunjene.

„Jedino što mogu reći jest da očekujem pune tribine, a što bude na utakmici – bit će“, zaključio je.

Kaštelani su dosadašnjim rezultatima najavili ambicioznu sezonu, a sada će pred svojom publikom imati priliku pokazati koliko mogu protiv kvalitetnih međunarodnih i domaćih suparnika.

Obje utakmice igraju se u GSD Sokolana u Kaštel Sućurcu s početkom u 19 sati. Prva je na rasporedu u srijedu, 11. studenoga, protiv UVC Holding Graza, a potom u subotu, 14. studenoga, slijedi derbi protiv zagrebačke Mladosti.