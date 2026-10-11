Veliki test za Zračnu luku Split prošao bez problema: Brojni državni zrakoplovi stigli na summit, redovni promet nije stao

Zračna luka Split proteklih je dana bila poprište nesvakidašnjeg zračnog prometa. Zbog summita MED9 u grad pod Marjanom pristigli su brojni državni i VIP zrakoplovi kojima su doputovali europski predsjednici, premijeri i članovi službenih delegacija. Unatoč pojačanim sigurnosnim mjerama i dodatnom opterećenju, redovni putnički promet nastavio se odvijati. Kako piše specijalizirani zrakoplovni portal Croatian Aviation, summit MED9 za splitski je aerodrom predstavljao jedan od zahtjevnijih organizacijskih i operativnih izazova ove godine.

Naime, uz još uvijek intenzivan redovni promet karakterističan za početak listopada, djelatnici zračne luke morali su osigurati prihvat i otpremu brojnih državnih zrakoplova, koordinirati njihovo parkiranje te provoditi posebne sigurnosne procedure.

U Split stigli zrakoplovi Macrona i Meloni

Posebnu pozornost privukao je Airbus A319 talijanske vlade, zrakoplov koji pripada talijanskom vojnom zrakoplovstvu Aeronautica Militare. Riječ je o jednom od najvećih državnih zrakoplova koji su tijekom summita boravili u splitskoj zračnoj luci. Među visokim uzvanicima bila je i talijanska premijerka Giorgia Meloni, a dolazak njezine delegacije zahtijevao je dodatnu organizaciju prihvata i osiguravanja prostora na stajanci.

U Split je stigao i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je doputovao državnim zrakoplovom Falcon. Prepoznatljiv po oznaci francuske republike i trobojnici na repu, ovaj je zrakoplov također privukao pozornost ljubitelja zrakoplovstva. Osim talijanskih i francuskih državnih zrakoplova, na splitskoj stajanci mogli su se vidjeti i zrakoplovi povezani s delegacijama Monaka, Portugala, Hrvatske i Malte. Posebno se istaknuo monaški zrakoplov registracije 3A-MUA, kao i Bombardier Challenger 850 kojim je doputovala malteška delegacija. Kako objašnjava Croatian Aviation, organizacija ovakvog događaja znatno je složenija nego što se na prvi pogled čini. Splitska zračna luka raspolaže ograničenim brojem parkirnih pozicija za zrakoplove, a dio državnih letjelica morao je ostati na aerodromu tijekom trajanja summita. Istodobno je bilo potrebno osigurati nesmetano odvijanje redovnih komercijalnih letova, prihvat putnika, istovar prtljage i sve ostale svakodnevne aerodromske aktivnosti. Dodatni izazov predstavljale su posebne sigurnosne procedure koje prate dolaske predsjednika i premijera, kao i kretanje službenih vozila te članova delegacija po aerodromskom prostoru.

U srpnju i kolovozu ovakav bi događaj bio znatno teži

Iako se početkom listopada broj putnika postupno smanjuje u odnosu na vrhunac turističke sezone, Zračna luka Split i dalje bilježi intenzivan promet. Upravo je zbog toga summit MED9 bio važan pokazatelj njezine operativne spremnosti. Prema ocjeni portala Croatian Aviation, organizacija ovakvog događaja bez utjecaja na redovni komercijalni promet ne bi bila moguća tijekom srpnja i kolovoza, kada splitski aerodrom posluje gotovo na granici svojih kapaciteta.

Policija potvrdila da nije bilo sigurnosnih incidenata

Posebne sigurnosne mjere tijekom summita bile su vidljive na području Splita i okolice, a u organizaciji događaja sudjelovale su brojne službe. Prema informacijama splitske policije, tijekom provedbe mjera osiguranja nije zabilježen nijedan sigurnosni incident. Završetkom summita državni su zrakoplovi napustili Split, dok je redovni zračni promet nastavio funkcionirati. Time je Zračna luka Split uspješno položila zahtjevan operativni test, pokazavši da može istodobno prihvatiti velik broj visokih državnih uzvanika i održavati redovne putničke operacije.