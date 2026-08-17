Veliki talent hrvatske odbojke stigao u Kaštela: Ima 17 godina i visok je 201 centimetar

OK Ribola Kaštela predstavio je najmlađe pojačanje za sezonu 2026./27. U Kaštela stiže 17-godišnji Damjan Cvitanović iz Zagreba, mladi hrvatski reprezentativac i najbolji igrač Prvenstva Hrvatske za kadete 2026. godine.

Cvitanović je visok 201 centimetar, odlikuju ga odlična skočnost i refleksi, a može igrati na pozicijama primača i korektora.

Odbojkom se počeo baviti još u trećem razredu osnovne škole, a prve je korake napravio u Medicinaru Trnje. Posljednje četiri sezone proveo je u HAOK Mladost, s kojom je u kadetskoj kategoriji osvojio naslov prvaka Hrvatske.

„Svidio mi se način rada u OK Ribola Kaštela i prilike koje mi klub nudi i spreman sam napraviti novi korak u karijeri. O kaštelanskom klubu znam da je vrlo jak i kvalitetan i da su treneri jako kvalitetni i imaju dosta iskustva u radu s igračima. Što se tiče igrača, znam da je ekipa spoj iskusnijih i mladih igrača od kojih mogu puno naučiti te se veselim igrati s njima.

U Kaštelima sam bio samo par puta, ali se sjećam da je bilo jako ljepo i zabavno te jedva čekam živjeti u tom gradu. Od ove sezone očekujem prije svega puno rada, napretka i novih iskustava. Dolaskom u Ribolu želim napraviti novi korak u svojoj karijeri i što prije se prilagoditi seniorskoj odbojci”, poručio je Cvitanović.